França despede-se de Paralimpíadas bem-sucedidas

SAINT-DENIS, França — Desta vez, realmente é au revoir.

Uma bonança esportiva de verão, que começou sob chuva torrencial em 26 de julho com uma cerimônia de abertura extraordinária no Rio Sena, estava terminando no domingo com o encerramento das Paralimpíadas em um Stade de France encharcado pela chuva.

Ele abaixa a cortina sobre eventos consecutivos de sucesso que cativaram fãs e elevaram a fasquia para outros seguirem. Boa sorte, Los Angeles, em 2028.

Enquanto o estádio era iluminado com as cores azul, branco e vermelho da bandeira nacional francesa, um trompetista tocou o hino nacional “La Marseillaise” e os porta-bandeiras paralímpicos entraram no estádio carregando bandeiras nacionais ao som de “Chariots of Fire”, de Vangelis.

“Todos podem ver como é um mundo inclusivo”, disse Tony Estanguet, chefe das Olimpíadas de Paris em 2024, em seu discurso de encerramento. “Agora não há como voltar atrás.”

O presidente do Comitê Paralímpico Internacional, Andrew Parsons, disse que a França se destacou como anfitriã em ambos os Jogos.

“Paris 2024 estabeleceu um marco para todos os futuros Jogos Paralímpicos”, disse Parsons. “Para um país famoso por sua moda e sua comida, a França agora é famosa por seus fãs.”

A multidão aplaudiu durante um set de breakdance e, mais tarde no domingo, o famoso compositor francês de música eletrônica Jean-Michel Jarre encerrou a cerimônia, que foi novamente liderada pelo diretor artístico Thomas Jolly.

Sua intenção dessa vez era transformar o estádio em uma gigantesca festa dançante ao ar livre. Mais de 20 DJs, incluindo Étienne de Crécy, Martin Solveig e Kavinsky, iriam se apresentar em um tributo à música eletrônica francesa com o tema “Journey of the Wave”.

Ou o aceno de despedida dos 64.000 fãs, e da própria cidade, para os mais de 4.000 atletas paralímpicos.

As vibrações do verão continuaram

Depois que o sucesso das Olimpíadas demonstrou a vibração dos fãs do mundo todo e a beleza dos locais icônicos da cidade, havia dúvidas de que a energia continuaria nas Paralimpíadas de 28 de agosto a 8 de setembro.

Essas dúvidas foram dissipadas, com os atletas desfrutando de forte apoio. Nem todos os locais estavam lotados, mas isso também ocorreu porque o período de férias de verão estava acabando e as crianças estavam retornando à escola.

Uma onda de entusiasmo fez com que 2,4 milhões dos 2,8 milhões de ingressos fossem vendidos — perdendo apenas para os 2,7 milhões vendidos nos Jogos de Londres de 2012 — e isso foi um feito, considerando que até o final de junho apenas 1 milhão havia sido vendido.

Grandes grupos de parisienses deixaram — alguns dizem que fugiram — a cidade em meio a preocupações com o caos no trânsito, agitação política, tensões sociais e crescentes temores sobre a segurança.

Mas os moradores locais que ficaram ou os fãs franceses vindos de outras cidades deram grande apoio aos seus atletas durante os dois Jogos.

“Com os Jogos, redescobrimos nossa criatividade”, disse Estanguet, ex-campeão olímpico de canoagem. “A França que sorri, que se ama.”

Sucesso francês dentro e fora das pistas

Nas Olimpíadas, a França conquistou 16 ouros entre suas 64 medalhas, terminando em quinto lugar na contagem geral de medalhas, e ganhou 75 medalhas no total nas Paralimpíadas.

Os Jogos em si foram um sucesso para o presidente francês Emmanuel Macron. O transporte correu bem, houve pouquíssimas falhas organizacionais e os problemas de segurança foram apaziguados, com a polícia até mesmo se envolvendo em brincadeiras amigáveis ​​ou posando para fotos com fãs — uma raridade na França.

Ainda não se sabe por quanto tempo esse fator de bem-estar permanece.

Um sinal inicial surgiu no sábado, quando milhares foram às ruas para protestar contra a nomeação de um novo primeiro-ministro conservador pelo presidente.

Houve algumas vaias para Macron quando ele foi apresentado no início da cerimônia.

Plus ça change, como dizem os franceses.