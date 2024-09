Frances Tiafoe nas semifinais do US Open com Grigor Dimitrov machucado

NOVA YORK — Frances Tiafoe e Taylor Fritz garantiram uma semifinal totalmente americana no US Open com vitórias na terça-feira, garantindo ao país anfitrião um finalista masculino em seu torneio Grand Slam pela primeira vez desde 2006.

O 20º cabeça de chave Tiafoe chegou à final four em Flushing Meadows pela segunda vez em três anos quando seu oponente nas quartas de final, Grigor Dimitrov, parou de jogar por causa de uma lesão no quarto set. Tiafoe, 26, um nativo de Maryland, estava liderando por 6-3, 7-6 (5), 6-3, 4-1 quando Dimitrov se aposentou da partida.

Horas antes, Fritz viu um último forehand errante do número 4 Alexander Zverev cair para fora, largou sua raquete de cor neon, cerrou os dois punhos e gritou: “Vamos!”

Fritz se recompôs e juntou seu equipamento, caminhou até a rede para abraçar seu oponente de melhor classificação e mais talentoso, então foi até o centro do Estádio Arthur Ashe, abriu os braços e gritou novamente: “Vamos!”

Depois de anos subindo no ranking, de se tornar o melhor homem americano no tênis, de chegar perto de fazer uma grande descoberta em um dos quatro eventos mais importantes do seu esporte, Fritz finalmente se destacou em casa, derrotando Zverev por 7-6 (2), 3-6, 6-4, 7-6 (3) para chegar a uma semifinal importante pela primeira vez.

Fritz, 12º cabeça de chave e californiano de 26 anos, começou o dia com um histórico de 0-4 nas quartas de final do Grand Slam.

Dimitrov, que era o cabeça de chave número 9, jogou cinco sets na quarta rodada e parecia estar enfraquecendo no final do terceiro set contra Tiafoe, agarrando seu tendão esquerdo e andando cautelosamente entre os pontos. Depois daquele set, Dimitrov foi visitado por um treinador e então foi para o vestiário para tratamento.

Ele voltou à quadra para o início do quarto set, mas não conseguiu se movimentar direito e acabou desistindo.

A semifinal Fritz-Tiafoe — “Isso pode ser loucura”, disse Fritz — é a primeira entre dois homens americanos em qualquer major desde 2005, quando Andre Agassi derrotou Robby Ginepri em Nova York. Nenhum homem americano ganhou um troféu de Grand Slam de simples desde que Andy Roddick triunfou no US Open em 2003; Roddick também foi o último homem dos Estados Unidos na final do US Open, perdendo para Roger Federer em 2006.

As outras quartas de final masculinas serão disputadas na quarta-feira: nº 1 Jannik Sinner contra nº 5 Daniil Medvedev, e nº 10 Alex De Minaur contra nº 25 Jack Draper.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.