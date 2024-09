Frances Tiafoe retorna às quartas do US Open contra Alexei Popyrin

NOVA YORK — A um ponto de perder o segundo set com seu oponente sacando, Frances Tiafoe parecia positivo.

Pelo menos, ele imaginou, ele conseguiria tirar a camisa suada e os tênis.

Alguns minutos depois, ele não havia trocado de roupa. Ele havia trocado em torno da partida.

Tiafoe se recuperou para roubar o segundo set e voltou às quartas de final do US Open pelo terceiro ano consecutivo, derrotando Alexei Popyrin por 6-4, 7-6 (3), 2-6, 6-3 na noite de domingo.

“O segundo set foi uma vitória enorme, enorme para mim”, disse Tiafoe. “Sabe, 5-3, 40-love, ele sacando, quão bem ele saca, isso foi realmente, realmente grande. Quebrar ali e então vencer aquele set foi enorme.”

Escolhas do editor 2 Relacionados

O cabeça de chave número 20 tentará igualar o melhor resultado de Grand Slam de sua carreira quando enfrentar o cabeça de chave número 9 Grigor Dimitrov na terça-feira por uma vaga nas semifinais.

Tiafoe perdeu para o eventual campeão Carlos Alcaraz naquela rodada em 2022 e foi eliminado no ano passado nas quartas de final por Ben Shelton.

Tiafoe é o primeiro americano a chegar às quartas de final do US Open três vezes consecutivas desde Andy Roddick, de 2006 a 2008. Pete Sampras e Andre Agassi são os únicos outros americanos desde 2000 a chegar às oitavas de final em Nova York três vezes seguidas.

Tudo isso depois do que foi uma primeira metade de temporada ruim, antes de Tiafoe esquentar na quadra dura rumo ao US Open.

“Tudo está acontecendo quando tem que acontecer”, disse Tiafoe. “Estou feliz que esteja acontecendo agora porque este é o momento mais importante para mim.”

Tiafoe não precisou de motivação extra antes da partida de domingo, mas disse que uma visita surpresa e um discurso motivacional inesperado da 23 vezes campeã de torneios importantes, Serena Williams, o inspiraram como nunca antes.

“Dizendo que ela sempre está me seguindo, não importa o que aconteça, me dizendo que é tão bom ver que agora que terminei, você é o cara de cor jogando e indo bem”, disse ele.

“Eu estou, tipo, droga. É muito, muito legal que ela me veja assim.”

Williams retornou ao torneio no sábado pela primeira vez desde que disputou sua última partida em Arthur Ashe, dois anos atrás, e foi vista novamente no domingo, participando da ação.

“Foi muito legal ela querer falar comigo antes de uma partida e realmente dizer que ela quer que eu faça isso e que eu sou capaz de fazer isso”, disse Tiafoe. “Eu não acho que isso vai me atingir assim se qualquer outra pessoa disser isso para mim.”

Williams, no entanto, pode estar dividida sobre quem torcer quando Tiafoe e Dimitrov se encontrarem na próxima rodada, já que ela considera o búlgaro um amigo de longa data. Ele disse que ela também lhe deu uma palestra motivacional no sábado, e ela estava nas arquibancadas quando ele derrotou Andrey Rublev no domingo.

Quanto a Tiafoe, ele virou sua partida no final do segundo set, quando Popyrin estava sacando com uma vantagem de 5-3 e uma chance de empatar em um set cada. Tiafoe ganhou os próximos cinco pontos para quebrar e rapidamente assumiu o controle do tiebreak saltando para uma liderança de 4-1.

Popyrin, o cabeça de chave número 28 da Austrália, derrotou o atual campeão Novak Djokovic na sexta-feira para chegar à quarta rodada de um Grand Slam pela primeira vez. Mas ele acreditava que poderia ter ido mais longe se tivesse vencido o segundo set.

“Definitivamente uma oportunidade perdida”, disse Popyrin. “Eu tenho dito a semana toda que acho que contra esses jogadores de ponta você tem que aproveitar suas chances quando as tem. Obviamente 5-3, 40-love up sacando, é um estrangulamento muito grande do meu lado.”

O cabeça de chave nº 12 Taylor Fritz venceu mais cedo no domingo, e outro americano, Tommy Paul, jogará contra o número 1 do ranking Jannik Sinner da Itália na quarta rodada na segunda-feira. Se Paul vencer, ele se juntará a Tiafoe e Fritz para dar aos EUA três homens nas quartas de final em Flushing Meadows pelo segundo ano consecutivo.

A última vez que houve tantos jogadores do país anfitrião nas quartas de final masculina do US Open duas vezes seguidas foi em 2001 e 2002.

A Associated Press e a Reuters contribuíram para esta reportagem.