Frances Tiafoe x Taylor Fritz, semifinal do US Open: Quem vencerá esse confronto épico?

NOVA YORK — Na sexta-feira, sob as luzes brilhantes do Estádio Arthur Ashe, Taylor Fritz e Frances Tiafoe jogarão uma das maiores partidas de suas respectivas carreiras, na semifinal do US Open.

Tanto Fritz, o 12º cabeça de chave, quanto Tiafoe, o 20º cabeça de chave, tentarão chegar à sua primeira final importante.

E a partida não é apenas um grande negócio para eles como indivíduos. O encontro deles marca as primeiras semifinais no torneio com dois homens americanos desde 2005, e garante um homem americano em uma final de Grand Slam pela primeira vez desde 2009 e a primeira vez no US Open desde 2006.

Com tanto em jogo e com ambos esperando fazer sua própria história diante da torcida local de 24.000 fãs, sexta-feira deve ser uma partida eletrizante e memorável como nunca antes. Os dois são amigos de longa data e jogam um contra o outro — e foram chamados de duas das estrelas jovens mais brilhantes do país — desde a adolescência.

Eles conhecem muito bem o jogo um do outro.

“Taylor e eu tivemos uma conversa sobre ser [the] 1-2 americanos por muito tempo”, disse Tiafoe após sua partida das quartas de final. “Lembro que estávamos sentados em um avião alguns anos atrás, e, você sabe, ele é um cara muito reservado, e ele disse, ‘Cara, acho que eu e você seremos 1-2 americanos e lideraremos o caminho…’

“Acho que sempre nos pressionamos. Agora acho ótimo que possamos competir um contra o outro em uma partida tão grande, e estou feliz por ele. Sei que ele está feliz por mim. Que o melhor vença na sexta-feira. Vai ser épico. Pipoca, faça o que tem que fazer. Vai ser divertido na sexta-feira.”

Embora o confronto das semifinais possa acontecer de qualquer maneira (e não esqueça de preparar sua pipoca), aqui estão os motivos pelos quais ambos os jogadores têm chances de vencer — e uma previsão de como isso pode acontecer.

jogar 0:48 Taylor Fritz chega à sua primeira semifinal de Grand Slam O americano Taylor Fritz derrota Alexander Zverev e chega às semifinais do US Open.

O caso de Fritz

A história certamente está do lado de Fritz. Os dois jogaram sete vezes no tour, e Fritz venceu seus seis encontros anteriores, mais recentemente nas quartas de final em Acapulco na temporada passada. E Fritz, 26, não só venceu essas partidas, mas venceu quatro delas em sets diretos, incluindo durante seu único confronto importante no Aberto da Austrália de 2022.

A única vitória de Tiafoe aconteceu há mais de oito anos, durante a primeira rodada em Indian Wells em 2016. Então já faz um tempo, e Fritz claramente tem uma vantagem no confronto.

Fritz também demonstrou uma incrível fortaleza mental durante sua corrida em Nova York, e ele teve, sem dúvida, o caminho mais difícil de qualquer jogador restante para as quatro finais. Seu oponente na segunda rodada foi Matteo Berrettini, finalista de Wimbledon de 2021, mas ele venceu em sets diretos. Na quarta rodada, ele reagiu após perder o primeiro set para o três vezes finalista de majors Casper Ruud por 3-6, 6-4, 6-3, 6-2.

Jogando na quarta quarta de final de Slam de sua carreira, e nunca tendo avançado para uma semifinal, ele segurou Alexander Zverev, um duas vezes finalista de Slam, em um tiebreak no quarto set para alcançar a vitória decisiva. Ele conseguiu se defender dos nervos e consistentemente jogar seu melhor tênis, mesmo com a atenção e a pressão continuando a crescer.

“Sabe, é legal que eu esteja nas semifinais, mas eu tenho a mentalidade de, sabe, o trabalho não está feito”, disse Fritz na terça-feira antes de saber quem seria seu próximo oponente. “Eu continuo encarando uma partida de cada vez, como se tivesse feito o torneio todo, e foco na próxima partida que está à minha frente.”

O serviço de Fritz tem sido talvez sua arma mais valiosa ao longo desta quinzena e tem uma porcentagem de vitórias no primeiro serviço de 83% — empatado como o melhor entre os homens no torneio — e ele enfrentou apenas 17 break points em suas cinco partidas. Sem mencionar que ele conseguiu usar seu grande serviço durante momentos-chave e, sem dúvida, tentará fazer o mesmo contra Tiafoe.

jogar 0:46 Tiafoe chega às semifinais do US Open após Dimitrov se aposentar por lesão Frances Tiafoe avança para as semifinais do US Open contra o também americano Taylor Fritz depois que Gregor Dimitrov se aposenta devido a uma lesão.

O caso de Tiafoe

Tiafoe, 26, jogou todas as partidas, exceto uma, contra Ashe durante o US Open de 2024 e, depois de derrotar Ben Shelton em uma emocionante partida de cinco sets, 4-6, 7-5, 6-7 (5), 6-4, 6-3, na terceira rodada, ele gritou: “Esta é a minha p—da casa!”

E, bem, ele está meio certo. Talvez ninguém tenha encantado a multidão e se beneficiado tanto do apoio dela no estádio nos últimos anos quanto Tiafoe — mesmo em partidas em que ele era o óbvio azarão. Em 2022, ele derrotou Rafael Nadal em quatro sets na quadra nas oitavas de final e consolidou seu status como favorito dos fãs e showman de alta energia.

Embora Tiafoe tenha lutado às vezes durante o ano, ele encontrou seu ritmo e resultados durante a temporada de verão em quadra dura. Depois de pular as Olimpíadas para se concentrar na superfície e em seu major favorito, Tiafoe foi 14-4 e chegou à final no último evento de preparação em Cincinnati, e teve uma aparição na semifinal em sua cidade natal, o Citi Open, no início de agosto. Embora ele não tenha enfrentado o mesmo calibre de oponente Fritz em Nova York, ele registrou vitórias sobre os 20 melhores jogadores Andrey Rublev, Lorenzo Musetti, Hubert Hurkacz e Holger Rune no mês passado.

Tiafoe é um jogador dinâmico e faz jogadas incríveis, e ele acredita que seus encontros anteriores com Fritz terão pouca influência no resultado da partida de sexta-feira, quando as apostas são as mais altas de todos os tempos.

“É diferente em Ashe, cara. É diferente”, disse Tiafoe. “Obviamente você tem que aprender com aqueles [past matches]. Sabe, quero dizer, alguns deles eu pensei que realmente deveria ter ganhado…

“Vai ser algo grande para nós dois, jogar uma final. Não acho que essas partidas sejam nem perto do que essa seria, então é meio difícil até mesmo ir a partir daí. Jogar as quartas de Acapulco 500 e as semifinais em Arthur Ashe à noite — bem, espero que à noite — é um pouco diferente.”

Tiafoe conseguirá chegar à sua primeira final de Grand Slam? Foto AP/Eduardo Munoz Alvarez

Certo, então quem realmente vai ganhar?

É seguro assumir que os nervos certamente serão um fator para ambos os jogadores. É uma oportunidade colossal para ambos, e eles não serão capazes de esquecer o momento ou o que está em jogo. De muitas maneiras, pode simplesmente se resumir a quem consegue manter essas emoções melhor sob controle, especialmente no início. Como ambos são americanos, cada ponto — independentemente de quem o vencer — provavelmente atrairá aplausos e, embora certamente seja alto o tempo todo, pode ser menos um fator do que tem sido durante outras partidas.

Ao que tudo indica, Fritz deve vencer. O histórico de confrontos diretos deles apoia isso e seu currículo neste torneio é muito mais forte. Mas é difícil pensar que alguém queira isso mais do que Tiafoe, e ele tem estado focado a laser em seu principal objetivo de glória no US Open durante a maior parte do ano. Ele está atingindo o pico exatamente na hora certa.

“É quase uma piada que Frances acorde em agosto”, disse ele aos repórteres na terça-feira.

Embora os oponentes de Tiafoe não tenham sido tão experientes ou duros quanto os que Fritz enfrentou, ele teve algumas batalhas — mais notavelmente contra Shelton na terceira rodada — e continuou a encontrar uma maneira de vencer. Jogando em sua segunda semifinal importante, ele sabe o que esperar e as emoções que vêm com isso. Pode não ser prático, mas parece que esta é a partida de Tiafoe para perder.

Tiafoe em cinco sets. Como ele disse antes no torneio, “Por que não?”