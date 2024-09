Francisco Lindor acrescenta ao caso de MVP com 30º HR para Mets rolando

NOVA YORK — A propensão de Francisco Lindor para os grandes momentos, um ponto positivo incalculável, mas inegável, para sua candidatura a MVP da Liga Nacional de 2024, apareceu duas vezes na vitória do Mets por 7 a 2 sobre o Boston Red Sox na terça-feira.

Primeiro, houve o imponente home run de duas corridas no terceiro inning para abrir o placar, que permaneceu como a única rebatida do Mets até o sétimo inning. Mais tarde, com corredores na primeira e na segunda, houve a rebatida de linha sobre a cabeça do defensor esquerdo para uma dupla de pontuação de corrida para acender um oitavo inning de quatro corridas que destruiu o jogo.

“Eu quero esses momentos”, disse Lindor.

Cada vez Lindor era bombardeado com cânticos de MVP da torcida da casa no Citi Field. Cada vez havia uma sensação de inevitabilidade no banco de reservas do Mets de que ele passaria.

“Acho que toda vez que ele está no bastão”, disse o técnico do Mets, Carlos Mendoza, “nos sentimos bem com nossas chances”.

O home run de Lindor contra o destro do Red Sox, Kutter Crawford, na terça-feira, deu a ele sua quinta temporada de 30 home runs na carreira, empatando-o em segundo lugar de todos os tempos com Ernie Banks em temporadas de 30 home runs por um shortstop primário, de acordo com a pesquisa da ESPN Sports & Information. Apenas Alex Rodríguez (sete) teve mais.

Ele também roubou sua 26ª base na terça-feira, ficando a quatro de sua segunda temporada consecutiva de 30/30. Ele é um dos três jogadores com múltiplas temporadas de 30 home runs e 25 roubos, juntando-se a Howard Johnson e Darryl Strawberry.

As façanhas de Lindor na terça-feira impulsionaram a sexta vitória consecutiva do Mets para permanecer meio jogo atrás do Atlanta Braves para a vaga final do wild-card da NL. Eles estão 11 jogos acima de .500 pela primeira vez nesta temporada — um dia depois de passar de 10 jogos acima pela primeira vez nesta temporada.

É uma posição que parecia inimaginável quando Jorge Lopez jogou sua luva para a multidão enquanto o time caía para 11 jogos abaixo de 0,500 antes de convocar uma reunião somente para jogadores em 29 de maio.

Desde então, o Mets está 53-31, bom para o melhor recorde no beisebol. Foi uma reviravolta notável cheia de ótimas vibrações, uma rotação inicial melhorada e uma escalação profunda liderada por Lindor, que descartou um começo ruim de temporada para se tornar o principal concorrente de Shohei Ohtani para o MVP da NL.

“Foi uma temporada inacreditável de assistir”, disse o presidente de operações de beisebol do Mets, David Stearns, antes do jogo. “Estamos chegando ao ponto, eu acho, em que estamos falando sobre talvez a melhor temporada de jogador de posição individual na história desta franquia. Eu estive em algumas temporadas realmente especiais. Estive em algumas temporadas de MVP. Isso está lá em cima com qualquer coisa que eu já vi no dia a dia.”

Escolhas do editor

1 Relacionado

Ainda assim, Ohtani continua sendo o favorito absoluto para ganhar o MVP, já que está tendo uma campanha ofensiva histórica em sua primeira temporada com o Los Angeles Dodgers. Ele lidera a NL em home runs, slugging, OPS, OPS+, corridas marcadas e bases totais. Ele já foi o primeiro jogador na história da MLB com 44 home runs e 46 bases roubadas em uma temporada entrando na terça-feira. Neste ponto, é uma questão de quando, não se, ele se tornará o primeiro jogador a postar uma temporada 50/50.

Este seria o terceiro MVP de Ohtani, depois de ganhar o prêmio na Liga Americana duas vezes com os Angels.

Mas Ohtani, se recuperando de uma cirurgia no cotovelo, foi o rebatedor designado dos Dodgers durante toda a temporada e não lançará novamente até 2025. E aí está o principal argumento em favor de Lindor, de 30 anos: ele joga na defesa — em um nível de elite e em uma posição premium — e Ohtani não jogou tudo.

As contribuições de Lindor em ambos os lados são o motivo pelo qual ele mantém a liderança da NL em fWAR sobre Ohtani (7,0 a 6,6 entrando na terça-feira). Ele está rebatendo .273 com 30 home runs e um OPS de .843 nesta temporada, enquanto joga todos os 139 jogos do Mets como shortstop.

“Eu aprecio o amor que os fãs estão me dando e eu só preciso continuar a dar um bom show para eles, para que eles continuem falando cada vez mais alto”, disse Lindor após a performance de 2 em 4 na terça-feira, que gerou mais gritos de MVP.

Os números de Lindor são, apesar de um começo de temporada horrível que o deixou fora do time NL All-Star. Os resultados mudaram quando ele foi movido para a posição de leadoff em 18 de maio. Desde então, ele está rebatendo .307 com 23 home runs, 20 roubos de bola e um OPS de .937 em 95 jogos.

As métricas defensivas estão longe de ser exatas, mas as 17 eliminações acima da média de Lindor o deixaram em segundo lugar entre os shortstops da liga principal, atrás da estrela do Kansas City Royals, Bobby Witt Jr. Depois, há seus pontos intangíveis como um veterano universalmente considerado um líder de primeira linha.

“Acho que isso faz parte do pacote inteiro que ele traz”, disse Stearns. “E é fácil quantificar o que ele faz em campo e isso é realmente impressionante. É muito mais difícil quantificar o impacto que ele tem tanto pelo que ele diz quanto pela forma como ele age. Ele trabalha muito duro. Ele tem muito orgulho não apenas de sua preparação, mas também de garantir que seus companheiros de equipe se preparem adequadamente. E é o pacote inteiro que eu acho que permite que ele contribua tanto para a organização.”

No outro banco de reservas, o técnico do Red Sox, Alex Cora, sorriu ao falar sobre Lindor antes do jogo de terça-feira. Ele se lembrou de ter conhecido Lindor em Porto Rico como um jogador da liga menor quando Lindor era um jogador da liga pequena. Ele conhece bem a família Lindor, também da cidade de Caguas.

O ressurgimento de Lindor como candidato a MVP em sua quarta temporada em Nova York evoca orgulho, de acordo com Cora.

“Ele é apenas um indivíduo impactante”, disse Cora. ​​”Há uma vibração nele que poucos caras têm no nível da liga principal. Da música de entrada, [when] esse lugar está ficando maluco, com seu sorriso, com sua energia, com seu comprometimento, com sua estrutura, com sua disciplina. Esse garoto está no ponto com tudo. Só de vê-lo jogar, isso nos traz alegria. Nós amamos vê-lo jogar.”

Então, ele acha que Lindor é o MVP da Liga Nacional?

“Estou feliz por não ter que votar”, disse Cora. ​​”Mas ambos [are] mudanças de jogo. Vimos Othani no começo da temporada. Há muitos jogadores bons na Liga Nacional.

“Obviamente, no final do dia, as coisas dos playoffs vão entrar em jogo. Não acho que isso seja necessariamente algo que os eleitores precisam levar em consideração porque se você tem uma ótima temporada e está na luta até o fim, ei, você fez algo ótimo. Mas vai ser interessante. Mas o garoto está fazendo tudo.”