Francisco Lindor perderá o resto da série; retorno antecipado na terça-feira

NOVA YORK — Francisco Lindor não estava na escalação do New York Mets pelo sexto jogo consecutivo no sábado, pois continua lidando com uma lesão nas costas — e não será a última vez que ele perderá um jogo em 2024.

O técnico do Mets, Carlos Mendoza, disse que Lindor retornará mais cedo na terça-feira contra o Atlanta Braves, o que significa que ele também perderá a final da série de domingo contra o Philadelphia Phillies antes da folga do clube na segunda-feira.

Um retorno na terça-feira, no entanto, está longe de ser garantido. Lindor disse na sexta-feira que recebeu uma injeção facetária na parte inferior das costas na quinta-feira para tratar a dor na esperança de acelerar a cura. Nem Lindor nem os Mets especificaram o que exatamente está afligindo Lindor, apenas chamando-a de lesão na parte inferior das costas.

Lindor fez treino de rebatidas na sexta-feira pela primeira vez desde que saiu do jogo de domingo na Filadélfia. A sessão foi breve. Ele também jogou bola. Ele voltou ao campo antes do jogo no sábado para mais treino de rebatidas e atividades de beisebol.

“Espero que seja um pouco mais do que ele fez ontem”, disse Mendoza. “Ele vai tentar jogar catch e correr algumas sprints, pegar BP e então talvez algumas bolas no chão e ver o que temos depois disso.”

Mendoza disse que o time não está considerando ter Lindor de volta como rebatedor designado — pelo menos por enquanto. JD Martinez, o DH diário do time, está 0 em seus últimos 31 e foi dado sábado de folga.

“Estamos olhando para ele como um jogador completo para nós porque não acho que seja apenas jogar como shortstop”, disse Mendoza. “A rotação, correr as bases, sair da caixa. E DHing ele vai ter que rebater e então sentar e de alguma forma ele vai ter que tentar se manter quente. Não chegamos a esse ponto. Mas a maneira como vemos é, quando ele estiver pronto para ir, ele vai jogar como shortstop para nós.”

Lindor, 30, começou 147 dos primeiros 148 jogos do Mets. Ele está rebatendo .271 com 31 home runs, 27 roubos de bola e um OPS de .836 para acompanhar a defesa de elite no shortstop. A produção confiável fez dele um candidato a MVP da NL, atrás do grande favorito Shohei Ohtani.

Mendoza também disse que é “seguro dizer” que o destro Paul Blackburn, que está fora com um vazamento de fluido espinhal nas costas, não retornará para a temporada regular. Blackburn começou a arremessar de 90 pés para começar uma progressão para um possível retorno, o que não aconteceria até a pós-temporada.

Blackburn, 30, foi adquirido no prazo de negociação do Oakland Athletics. Ele registrou uma ERA de 5,18 em cinco partidas pelo New York antes de ser desligado.

O Mets entrou no sábado dois jogos à frente do Braves pela última vaga de wild-card da Liga Nacional.