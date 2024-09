Frank Grillo diz que nunca foi ‘quase demitido’ da Marvel, só estava brincando

Reproduzir conteúdo de vídeo



Frank Grillo está esclarecendo sua afirmação sobre seu relacionamento com a Marvel… com o ator nos dizendo que ele quase não foi expulso do estúdio de super-heróis.

ICYMI … Grillo, que é mais conhecido por interpretar Brock Rumlow, também conhecido como Crossbones no Universo Cinematográfico Marvel, disse em uma entrevista recente que quase recebeu o deslize rosa em 36 ocasiões diferentes enquanto trabalhava para a marca de propriedade da Disney.

No entanto, conversamos com o ator no aeroporto LAX e ele deixou claro que seus comentários foram interpretados muito literalmente… defendendo que ele estava apenas brincando sobre sua boca grande.

Ele elabora… “Uma vez eu disse algo fora de contexto e a Marvel disse: ‘Por favor, não diga nada.’ Mas o idiota do escritor aceitou isso e todo mundo percebeu.”

Assista ao vídeo… Grillo aponta o dedo para o entrevistador pela piada que se tornou viral… chamando a pessoa de “idiota”.

Quanto à reprimenda única da Marvel, FG deixou claro que não é o primeiro ator a receber um aviso do estúdio.

Ele acrescenta… “Todos nós temos problemas por dizer coisas, porque nunca sabemos o que podemos dizer e o que não podemos dizer.”

Embora algumas estrelas do MCU tenham uma reputação pior de estragar do que outras. Por exemplo, Tom Holandaque interpreta o Homem-Aranha no MCU, é famoso por revelar informações acidentalmente. Benedict Cumberbatch até recebeu elogios após uma turnê de imprensa, pois habilmente impediu Holland de falar muito sobre “Vingadores: Guerra Infinita”.

Da mesma maneira, Marcos Ruffalo acidentalmente transmitiu uma parte de “Thor: Ragnarok” depois que ele esqueceu de desligar seu Instagram Live durante a estreia. Ruffalo mais tarde brincou no “The Graham Norton Show” que a Marvel “tentou” demiti-lo por causa do deslize.