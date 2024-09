Frankie Beverly, icônico cantor de soul e R&B, morto aos 77 anos

A família do cantor anunciou sua morte no Facebook na quarta-feira… mantendo a causa da morte privada e pedindo espaço enquanto sofrem.

Beverly obteve grande sucesso após iniciar sua carreira na década de 1960 com o grupo doo-wop The Blenders, antes de formar o grupo de soul The Butlers.

Sua grande chance veio no início dos anos 1970 com Maze … lançando sucessos como “Happy Feelin’s”, “While I’m Alone” e “Before I Let Go”, que se tornaram produtos básicos do soul, funk e R&B dos anos 70.