“Freak offs” de Sean Combs: Revelações que conectam Diddy à overdose de cetamina de Matthew Perry

EA recente prisão de Sean ‘Diddy’ Combs por acusações federais de crimes sexuais gerou algumas revelações chocantes sobre suas supostas atividades em sua mansão em East Hampton. De acordo com RadarOnline.comhá alegações de que Diddy organizou “freak offs” em sua mansão, onde “rappers gays sob efeito de cetamina” estavam presentes. Esta notícia levou a comparações com o falecido Jeffrey Epsteincom alguns apelidando Diddy como “Jeffrey Epstein 2.0”.

Um traficante anônimo, que supostamente compareceu a um desses eventos, descreveu ter testemunhado algumas atividades perturbadoras. Eles disseram: “Coisas estranhas estavam começando a acontecer. Caras famosos transando uns com os outros. Havia quartos nos fundos e era como um santuário interno“Esta revelação levantou sobrancelhas e causou choque entre fãs e membros da indústria.

A mãe de Jennifer Lopez a alertou sobre “Diddy” e agora tudo faz sentido em meio ao escândaloTikTok

Outra alegação feita pelo mesmo traficante é que eles perderam o respeito por certos rappers depois de testemunhar o comportamento deles nas reuniões de Diddy. O revendedor mencionou: “Não vou dizer nomes, mas houve rappers pelos quais perdi o respeito imediatamente e nunca mais consegui levá-los a sério.“Essas declarações lançam luz sobre os supostos eventos que ocorreram na mansão de Diddy e deixaram muitos questionando a autenticidade da personalidade pública do rapper.

A morte prematura de Perry gera novas acusações contra Combs e seus partidos

O traficante também compartilhou um encontro com Diddy, onde o magnata da música supostamente os cumprimentou em um robe e os levou pela festa até um quarto nos fundos para comprar cocaína. O traficante mencionou que muitas pessoas na festa, incluindo “uma mistura de rappers e prostitutas,” eram alto em cetamina e gama hidroxibutirato (GHB). Uma overdose de cetamina matou o amado ator Matthew Perry no ano passado. Este relato pinta um quadro preocupante da atmosfera nas reuniões de Diddy e levanta mais questões sobre as companhias que ele mantém.

Vale a pena notar que a mansão de Diddy em East Hampton, onde esses supostos eventos ocorreram, foi um local notável para suas Festas Brancas anuais. A propriedade, que ele vendeu em 2020 por US$ 4,7 milhões, supostamente hospedou algumas das maiores estrelas de Hollywood, incluindo as Kardashians, as irmãs Hilton, Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé e Mariah Carey. No entanto, é importante esclarecer que nenhuma dessas celebridades estava presente na noite em que o traficante alega ter visitado o local para vender cocaína ao rapper.

O relato do traficante de drogas fornece um vislumbre de um lado da vida de Diddy que foi mantido longe dos olhos do público. As alegações em torno das “surpresas” e o comportamento de alguns participantes lançaram uma sombra sobre a reputação do magnata da música. Resta saber como essas revelações impactarão a posição de Diddy na indústria e como ele abordará essas alegações.