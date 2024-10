Frenkie de Jong, do Barcelona: salário e relatórios de cirurgia ‘não são verdadeiros’

O meio-campista do Barcelona, ​​Frenkie de Jong, disse que o “trauma mental” de repetidas lesões no tornozelo tem sido “difícil”, ao refutar relatos de que ganha 37 milhões de euros (US$ 41,3 milhões) anualmente e recusou a chance de se submeter a uma cirurgia.

De Jong, de 27 anos, não joga desde abril, quando sofreu a terceira lesão no tornozelo da temporada no Barcelona. Clássico derrota para o Real Madrid no Bernabéu.

A lesão obrigou-o a falhar o Campeonato da Europa com a Holanda e o início da nova época sob o comando do novo treinador do Barça, Hansi Flick, mas já regressou aos treinos e está próximo do regresso à acção.

“Tem sido um processo difícil porque jogar futebol é o que mais amo, tem sido a minha vida”, disse De Jong em entrevista ao Barcelona One no domingo.

“É a minha paixão. Quando você não pode jogar grandes jogos, quando você perde o Euro e muitos jogos com o Barça, é muito difícil, muito difícil.

“Todo dia você levanta, olha o tornozelo, vê como está. Ter três lesões no mesmo tornozelo me causou um pouco de trauma mental, mas aos poucos estou recuperando a confiança para chutar a bola com força e entrar forte nos desarmes. Espero que não demore muito até eu voltar.”

Durante os cinco meses de afastamento de De Jong, surgiram histórias criticando-o por recusar a oportunidade de fazer uma cirurgia no tornozelo e lamentando que o clube esteja pagando um grande salário a um jogador que não pode contribuir em campo.

O ex-jogador do Ajax negou as alegações dos relatórios de que uma operação era a melhor opção e que o seu salário – que está atrasado devido ao acordo em adiar os salários durante a pandemia de COVID-19 – está próximo dos 37 milhões de euros anuais.

“Compreendo as frustrações porque durante toda a minha recuperação optei por permanecer em silêncio”, acrescentou De Jong.

“Mas depois surgem coisas que não são verdade, como eu não quero uma cirurgia, que ganho muito dinheiro, até 37 milhões de euros.

“E então as pessoas falam muito sobre se eu preciso fazer uma cirurgia. Não é verdade que o clube me disse que eu precisava fazer uma operação e eu não queria.

Frenkie de Jong não joga pelo Barcelona desde que sofreu uma grave lesão no tornozelo em abril. Joan Valls/Urbanandsport/NurPhoto via Getty Images

“Todos no clube, os médicos e eu próprio concordamos que a cirurgia não era a melhor opção. Foi muito frustrante para um jogador que vive e respira futebol estar fora de jogo durante um longo período”.

De Jong perdeu 38 jogos desde o início da campanha 23-24 devido a três lesões no tornozelo, mas vem treinando com o time titular nas últimas semanas e deve retornar à ação após a pausa internacional de outubro, se não antes. .

O Barça, que lidera a LaLiga após oito jogos, apesar de ter perdido para o Osasuna no sábado, enfrenta o Young Boys na terça-feira e o Alavés no sábado, antes de uma série complicada de jogos contra Sevilla, Bayern de Munique, Real Madrid e Espanyol no final de outubro.

De Jong, contratado por 75 milhões de euros ao Ajax em 2019, tem pouco mais de 18 meses para cumprir seu contrato com o Barça, que expira no verão de 2026.