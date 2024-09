Fulham investiga em meio a alegações de estupro contra o ex-proprietário Mohamed Al Fayed

O Fulham, da Premier League, disse que está investigando se alguém associado ao clube foi vítima de seu falecido ex-proprietário Mohamed Al Fayed, que foi acusado de estuprar e abusar sexualmente de mulheres jovens.

Advogados britânicos que representam dezenas de mulheres descreveram Al Fayed, o ex-chefe da Harrods, como um “monstro”.

O abuso continuou durante boa parte dos 25 anos de mandato de Al Fayed — de 1985 em diante — no comando da mundialmente renomada loja de departamentos de Londres, disseram os advogados. Eles falaram em uma entrevista coletiva televisionada em Londres após o documentário da BBC “Al-Fayed: Predator At Harrods”.

Al Fayed foi dono do Fulham entre 1997 e 2013. O clube disse na sexta-feira que está “no processo de estabelecer se alguém no clube foi ou foi afetado”.

“Estamos profundamente preocupados e perturbados ao saber dos relatos perturbadores após o documentário de ontem. Temos sincera empatia pelas mulheres que compartilharam suas experiências”, disse o clube em uma declaração.

Ele acrescentou: “Estamos no processo de estabelecer se alguém no Clube é, ou foi, afetado. Caso qualquer pessoa deseje compartilhar informações ou experiências relacionadas a essas alegações, nós a encorajamos a entrar em contato com o Clube, em safeguarding@fulhamfc.com, ou com a polícia.”

Uma equipe jurídica de quatro membros disse aos repórteres que foi contratada por 37 mulheres e estava em processo de adicionar mais clientes, incluindo potencialmente de outras organizações nas quais Al Fayed estava envolvido.

No documentário, que foi ao ar na quinta-feira, o egípcio Al Fayed, que morreu ano passado aos 94 anos, foi acusado de estuprar pelo menos cinco mulheres em suas propriedades em Londres e Paris e de cometer vários outros atos de agressão e violência física, dentro e fora da Harrods.

Mohamed Al Fayed foi dono do Fulham entre 1997 e 2013. Daniel Hambury/PA Images via Getty Images

“Vamos dizer claramente: Mohamed Al Fayed era um monstro”, disse o advogado principal Dean Armstrong. “Mas ele era um monstro habilitado por um sistema, um sistema que permeava a Harrods.”

Armstrong disse que o caso combina “alguns dos elementos mais horríveis” de outros casos semelhantes, como os que envolvem Jimmy Savile, Jeffrey Epstein e Harvey Weinstein — homens conhecidos e poderosos que conseguiram evitar acusações de abuso sexual por anos antes que suas vítimas finalmente se apresentassem.

Alguns dos acusadores de Al Fayed eram adolescentes na época do abuso, com pelo menos um deles tendo apenas 15 anos, de acordo com o documentário da BBC.

A Polícia Metropolitana de Londres disse que tomou conhecimento de alegações no passado e interrogou Al Fayed em 2008 em conexão com o abuso sexual de uma garota de 15 anos, mas os promotores na época não levaram os casos adiante.

Também não houve comentários da família de Al Fayed.

Uma das mulheres representadas falou na coletiva de imprensa. Ela foi identificada apenas como Natacha e disse que o empresário bilionário era “altamente manipulador” e “caçava os mais vulneráveis, aqueles de nós que precisavam pagar o aluguel e alguns de nós que não tinham pais para protegê-los”.

Natacha, que disse ter se juntado à equipe de assistentes pessoais de Al Fayed aos 19 anos, contou que foi convidada para seu apartamento particular uma noite “com o pretexto de uma avaliação de emprego”. Quando chegou, ela disse ter visto a porta do quarto parcialmente aberta com brinquedos sexuais à vista.

“Eu me senti petrificada. Sentei-me bem na ponta do sofá e então… Mohamed Al Fayed, meu chefe, a pessoa para quem eu trabalhava, empurrou-se para cima de mim”, disse ela.

Depois de se soltar, ela disse que Al Fayed a ameaçou.

“Ele riu de mim”, ela disse. “Ele então se recompôs e me disse, em termos inequívocos, que eu nunca deveria contar uma palavra sobre isso a ninguém e que, se o fizesse, nunca mais trabalharia em Londres e ele sabia onde minha família morava.”

“Eu me senti assustada e doente”, ela acrescentou.

No Reino Unido, as vítimas geralmente se identificam por apenas um nome para proteger sua privacidade. Não ficou claro por que Natacha deu apenas um nome ao aparecer diante das câmeras, ou se esse era seu primeiro nome verdadeiro.

A Associated Press não identifica vítimas de agressão sexual a menos que elas tenham se apresentado e se identificado voluntariamente. A equipe de advogados não pôde ser contatada imediatamente para comentar.

Al Fayed mudou-se para a Grã-Bretanha na década de 1960, após investimentos iniciais em transporte marítimo na Itália e no Oriente Médio, e começou a construir um império.

No auge de sua riqueza, ele era dono do hotel Ritz em Paris e do clube de futebol Fulham. Ele se movia em círculos altos em Londres, mas nunca foi nomeado cavaleiro. Ele se tornou um proeminente teórico da conspiração após o acidente de Paris que matou seu filho Dodi e a Princesa Diana em 1997.

Al Fayed vendeu a Harrods em 2010 para uma empresa de propriedade do estado do Catar por meio de seu fundo soberano, a Qatar Investment Authority.

Em uma declaração à BBC, os donos da Harrods disseram que ficaram “completamente chocados” com as alegações de abuso, mas acrescentaram que só tomaram conhecimento delas no ano passado.

“Embora não possamos desfazer o passado, estamos determinados a fazer a coisa certa como organização, movidos pelos valores que defendemos hoje, ao mesmo tempo em que garantimos que tal comportamento nunca se repita no futuro”, disseram os proprietários em um comunicado.

Armstrong rejeitou a alegação da Harrods de que os donos não sabiam nada sobre as alegações sexuais feitas contra Al Fayed ao longo de muitos anos, citando vários relatos da mídia nos últimos anos sobre alegações de má conduta sexual por parte de Al Fayed. O documentário da BBC disse que pelo menos uma mulher assinou um acordo de confidencialidade.

“Estamos aqui para dizer publicamente e ao mundo, ou à Harrods diante do mundo, que é hora de eles assumirem a responsabilidade”, disse Armstrong. “Isso é algo que eles devem fazer o mais rápido possível.”

A advogada norte-americana Gloria Allred, que representou vítimas em alguns dos casos de abuso sexual mais notórios dos últimos anos, incluindo aqueles envolvendo abusos cometidos por Epstein, Weinstein e Bill Cosby, também discursou e criticou a cultura na Harrods durante a gestão de Al Fayed.

“A Harrods é frequentemente chamada de a loja mais bonita do mundo… muitas mulheres sonhavam em trabalhar lá”, ela disse. “No entanto, por baixo do brilho e glamour da Harrods, havia um ambiente tóxico, inseguro e abusivo.”

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.