Funeral dos irmãos Gaudreau será realizado segunda-feira na Filadélfia

O funeral de John e Matthew Gaudreau foi marcado para segunda-feira em uma igreja no subúrbio da Filadélfia, e o motorista acusado de matá-los continua preso aguardando sua próxima audiência no tribunal.

O serviço memorial para os irmãos Gaudreau está marcado para acontecer na Igreja Católica St. Mary Magdalen em Media, Pensilvânia. O Columbus Blue Jackets, para quem John Gaudreau jogou e era conhecido no esporte como “Johnny Hockey”, disse que o time transmitirá o serviço em seu site.

Os irmãos Gaudreau morreram na semana passada quando foram atropelados e mortos por um suposto motorista bêbado enquanto andavam de bicicleta em seu estado natal, Nova Jersey, na véspera do casamento de sua irmã Katie. O motorista, Sean M. Higgins, compareceu virtualmente à sua primeira audiência pré-julgamento na quinta-feira. O juiz adiou a audiência para 13 de setembro para dar mais tempo aos advogados para se prepararem.

Higgins, 43, está detido em uma prisão do Condado de Salem. Ele é acusado de duas acusações de morte por automóvel, juntamente com direção imprudente, posse de um recipiente aberto e consumo de álcool em um veículo motorizado.

Os advogados Matthew Portella e Richard Klineburger III disseram que Higgins os contratou para representá-lo.

“Esta é uma tragédia que envolve muita emoção e impacta muitos indivíduos”, disseram eles em uma declaração. “É muito cedo nos estágios do processo legal para fazer qualquer declaração fora do tribunal.”

Inúmeros membros da comunidade do hóquei, de Columbus a South Jersey e Boston College, onde os Gaudreaus jogaram, devem se juntar à família e aos amigos para o funeral. O gerente geral do Blue Jackets, Don Waddell, disse que todo o time estaria lá, e o comissário da NHL, Gary Bettman, também está planejando estar presente.

O reverendo Eric J. Banecker, em uma carta aos pais, disse que a escola St. Mary Magdalen estaria fechada na segunda-feira por causa do culto.

“Este será um funeral extraordinariamente grande para dois jovens, um dos quais era um jogador profissional de hóquei”, escreveu Banecker na carta que foi publicada nas redes sociais. “O fato é que não podemos garantir um dia escolar seguro e uma dispensa dada a multidão esperada. Peço que considerem este inconveniente um pequeno sacrifício que ajudará a aliviar um pouco a dor dos pais, esposas, filhos, irmãos, parentes e amigos de John e Matthew.”

Fãs e jogadores atuais e antigos prestaram homenagem a John e Matthew em vigílias à luz de velas em Columbus, Ohio, e Calgary, Alberta, na quarta-feira à noite. Houve uma lembrança silenciosa de 13 minutos e 21 segundos do lado de fora da arena do centro da cidade dos Blue Jackets enquanto uma apresentação de slides exibia fotos mostrando os irmãos desde a infância, passando pela adolescência e no hóquei universitário, os profissionais, casamentos, batizados e vidas cheias de alegria e amor.

A multidão do lado de fora da arena dos Flames em Calgary cresceu para milhares, com fãs gritando “Johnny! Johnny!”

Lewis Gross, o agente de longa data dos irmãos, disse na quinta-feira que levou algum tempo para escrever sobre o que os 15 anos representando-os significaram para ele, incluindo se tornar parte da grande família Gaudreau.

“O hóquei pode ter acabado, mas meu compromisso com John e Matt durará por toda a minha vida”, Gross escreveu nas redes sociais. “Esses meninos me ensinaram muito. Eles me ensinaram o que família realmente significa.”

Os obituários publicados na quinta-feira direcionaram contribuições para a Fundação John & Matthew Gaudreau, aos cuidados de Gross na Sports Professional Management em Englewood Cliffs, Nova Jersey.

O diretor executivo da USA Hockey, Pat Kelleher, abriu os comentários sobre a classe de 2024 do US Hockey Hall of Fame com pensamentos e orações contínuos pela família Gaudreau. Kevin Stevens, um dos indicados, jogou na BC três décadas antes de John e Matthew.

“A última semana foi horrível”, disse Stevens. “É simplesmente de cortar o coração. É inimaginável – algo com o qual você nunca quer ter que tentar lidar. Todos nós nos unimos e tentamos fazer o melhor que podemos para fazer isso passar de alguma forma.”