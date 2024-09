Furacão Helene atinge parte sudeste dos EUA, 4 pessoas mortas

O furacão Helene atingiu a costa sudeste dos Estados Unidos com ventos fortes e chuva torrencial na noite de quinta-feira, deixando pelo menos 4 pessoas mortas.

A tempestade de categoria 4 – que especialistas em clima dizem causar danos catastróficos – atingiu primeiro o noroeste da Flórida, trazendo consigo rajadas de 220 quilômetros por hora que impactaram a área ao redor do rio Aucilla, na região de Big Bend, na costa do Golfo do estado.