Furacão Helene Saltwater provoca incêndio em Tesla na garagem da Flórida em vídeo

O furacão Helene devastou o sudeste dos Estados Unidos, matando mais de 95 pessoas… e as inundações criaram até perigosos riscos de incêndio que fizeram com que pelo menos um carro Tesla pegasse fogo.

Confira este vídeo chocante… o veículo elétrico – fabricado pela Elon Musk A empresa – estava estacionada dentro de uma garagem no condado de Pinellas, Flórida, que foi inundada com água salgada devido à tempestade mortal.

Autoridades do condado de Pinellas divulgaram as imagens como um anúncio de serviço público aos proprietários de carros elétricos depois que o furacão atingiu a Flórida, a Geórgia, as Carolinas e outros estados, destruindo casas e empresas e cortando a energia.