futebol universitário 10 últimos da semana 2 notre dame fighting irish

Pensamento inspirador da semana:

Acordei esta manhã minha casa estava fria

Verifiquei o forno, ela não estava queimando

Saí e pulei no meu velho Ford

Ligo o motor, mas ele não liga

Nós demos algumas lições difíceis um ao outro ultimamente

Mas não estamos aprendendo

Somos a mesma história triste, isso é um fato

Um passo para frente e dois para trás

— “Um Passo Acima” Bruce Springsteen

Aqui na Sede da Bottom 10, localizada na Sala 02 no segundo andar de um prédio localizado no endereço 0 2nd Street, nos encontramos após a Semana 2 obcecados com o número dois. Tipo, estamos sentados sozinhos em uma mesa para duas pessoas, vestindo uma camisa Deion Sanders No. 2 do Florida State, segurando trêmulos um lápis No. 2 e rabiscando em um rolo duplo de papel higiênico de duas camadas nossa peça de 200 palavras e dois atos sobre o running back duas vezes All-SEC Deuce McAllister.

Por que tanta hipocrisia? Porque depois de duas semanas de jogo em todo o país, os candidatos de longo prazo para residência Bottom 10 estão começando dois, er, quero dizer, para facilitar em uma segunda faixa própria. E como identificamos esses times que estão cantando em uma melodia diferente de dois, er? Eles são os que já têm duas derrotas. E dos 134 times que jogam futebol americano FBS, seu número já caiu para 18, e todos, exceto um, estão 0-2. (No-vada, em 1-2, está lá fora rolando olhos de cobra desequilibrados após seu pontapé inicial da Semana 0.)

Agora, esse pelotão de times com duas derrotas desce ladeira abaixo para a Semana 3. Quantos continuarão a igualar as derrotas com o número da semana como um octogenário esperando atingir sua idade no campo de golfe? Fiquem ligados, er, ligados. Já temos nossa camisa universitária número 3 Joe Montana pronta, certamente mais pronta do que sua alma mater estava para a Semana 2.

Com desculpas a Al Toon, Dave Duerson, aos gêmeos Jayvon e Armon Parker do Washington Huskies, ao defensive back Deuce Lee do Monmouth e a Steve Harvey, aqui está a classificação dos 10 piores após a Semana 2.

Os Zips continuaram sua marcha pelo Big Ten, após uma derrota de 56-6 na abertura da temporada para o Ohio State com uma derrota de 49-17 para o Rutgers. Esta semana eles recebem o Colgate, o que é um bom momento porque eles precisam de alguém para ajudar a consertar todos os dentes que foram arrancados de suas bocas durante aquelas duas primeiras semanas.

Os Owls fizeram sua estreia em casa no FBS, recebendo os Ragin’ Cajuns da Louisiana e perdendo por 34-10. Agora eles cantam, “Você conhece o caminho para San José?” enquanto vão para o Oeste para enfrentar os Spartans, um time que eles nunca enfrentaram antes, que por sua vez estão cantando, “A primeira vez que eu Kenne-saw seu rosto.”

Depois de um início de 0-2, os L-obos não conseguiram cobrir o spread contra os Fightin’ Byes do Open Date U. Agora, eles viajam para The Plains para enfrentar o cobiçado candidato ao quinto lugar, Auburn, o que significa uma ligação desconfortável para o arqui-inimigo Whew Mexico State, que derrotou Hugh Freeze nos últimos dois anos, uma vez quando ele era treinador no Liberty e outra quando estava no Auburn. Bip. “Hum, ei, pessoal, eu sei que tivemos aquela coisa toda no inverno passado quando proibimos vocês de usar nossas instalações para treinos de boliche porque seu QB urinou em nosso logotipo e sabemos que jogaremos em duas semanas em nossa competição de rivalidade mais cruel, mas, bem, hum, kkkk, passado e tudo mais, vocês poderiam nos enviar seu filme de Auburn? De preferência sem que ele tenha sido urinado?”

Os dois últimos exemplos de um azarão com mais de 21 pontos vencendo um jogo por mais de 21 pontos: New Mexico St sobre Hugh Freeze em 2022 (em Liberty)

Estado do Novo México vence Hugh Freeze em 2023 (em Auburn) — 💫🅰️♈️🆔 (@ADavidHaleJoint) 19 de novembro de 2023

Nosso segundo parlamento de Strigiformes com maior capacidade de voo continua sua busca por Kennesaw pela supremacia aérea do Bottom 10 Owl, após sua derrota por 48 pontos na Semana 1 para o veterano Oklahoma com uma derrota por 27 pontos para a Navy, que não lança um passe desde que Roger Staubach se formou.

Os Northern Ill-ugh-noise Huskies foram para South Bend e: A. Correram com a bola 45 vezes. 2. Não cometeram turnovers. Terceiro. Ganhou quase todas as outras categorias estatísticas. IV. Descontaram um cheque de US$ 1,4 milhão. E E. Não apenas colocaram Notre Dame no cobiçado quinto lugar, como também produziram uma sequência psicológica para o pesadelo da Semana 1 do Texas A&M, “Notre Dame Loss 2: Electric NIU Boogaloo”.

Os Minors foram encurralados em casa pelo Southern Utah do FCS na prorrogação. Foi a melhor exibição de um grupo de Thunderbirds em El Paso desde que o lendário time de demonstração de caças da Força Aérea fez um sobrevoo no Sun Bowl e imediatamente percebeu que estava no jogo errado.

Os Minuetmen continuaram sua marcha para a filiação ao MAC em 2025, abrindo a temporada com uma derrota em casa para o Eastern Not Western Michigan e uma derrota na Semana 2 em Toledo. Agora eles viajam para ver o Buffalo Bulls Not Bills, antes das viagens de meio de temporada para My Hammy of Ohio e os papais de Notre Dame em Dekalb. Espere, temos 100% de certeza de que eles ainda não estão no MAC e nós simplesmente não percebemos?

Falando em #MACtion, os Bronc-nos são de fato um membro atual do MAC, embora até agora 2024 pareça uma audição para o Big Ten após abrir com viagens para Wisconsin e Ohio State. No entanto, depois de perder por um placar combinado de 84-14, esta audição é como a vez em que fiz o teste para “American Gladiators”.

Os Cowboys são um programa FBS que, por alguma razão, as pessoas no Leste sempre parecem pensar que é um programa FCS. Enquanto isso, os Idaho Vandals eram uma potência FCS que subiu para FBS e, durante esse tempo, jogou contra Wyoming com frequência, mas nunca conseguiu vencê-los. Então, em 2018, Idaho se tornou o primeiro programa a voltar voluntariamente para FCS, então muitas pessoas ainda acham que estão em FBS. Então, quando Idaho finalmente venceu Wyoming no sábado, foi uma das três surpresas FCS-over-FBS no fim de semana, mas uma que as pessoas sabiam que era uma surpresa FCS-FBS, mas achavam que era o contrário ou não percebiam que era um jogo FCS vs. FBS.

Enquanto isso, todos sabiam que a derrota do Kent State para o St. Francis Red Flash foi uma surpresa do FCS sobre o FBS porque a reação deles ao placar de 23 a 17 foi: “O que, em nome de St. Francis, é um Red Flash?!”

Lista de espera: FSU Semi-no’s, Snore Eagle, Big (Black and) Blue Nation, Minute Rice, UCan’t, Not The Jacksonville You Think It Is State, FA(not)IU, Charlotte 0-and-2ers, Sam Houston, temos um problema, Houston de verdade, temos um problema, fracassando.