Futebol universitário Bottom 10 Semana 3 – Washington, FSU perdendo a esperança

Pensamento inspirador da semana:

Quando estou deprimido e, oh minha alma, tão cansado

Quando os problemas vierem e meu coração estiver sobrecarregado

Então, eu fico quieto e espero aqui no silêncio

Até que Você venha e sente-se um pouco comigo.

Você me levanta, para que eu possa ficar de pé nas montanhas

Você me levanta, para caminhar em mares tempestuosos

Eu sou forte quando estou em seus ombros

Você me eleva a mais do que eu posso ser

— “Você me cria”, Josh Groban

Aqui na sede da Bottom 10, localizada no porão de carga cheio de ração na barriga do jato canino particular de Ben Herbstreit, nós, assim como aqueles que gritam “POSSO ACARICIÁ-LO?!” para Kirk Herbstreit todo fim de semana, buscamos desesperadamente por inspiração reconfortante.

Então, imagine o calor e a confusão do tamanho de Marcus Spears que sentimos na sexta-feira passada à noite, quando o jogo de exibição central em todo o futebol universitário foi uma disputa entre os times anteriormente conhecidos como Kansas Nayhawks e unLv. Não muito tempo atrás, em temporadas não tão distantes, KU e Fightin’ Tark Sharks estavam entre esses times em uma batalha perpétua de redemoinho pela supremacia suprimida do Bottom 10. Ninguém estava lá um ano durante a primeira década em que fui encarregado de comandar esta embarcação cheia de buracos que aqueles dois não eram cracas em destaque presas na lateral do barco do Bottom 10.

Mas então, sentado no bar na sexta-feira à noite, enquanto eu estava na estrada para cobrir esse grande esporte, lá estavam eles. Na televisão nacional. Em todas as televisões daquele bar. A sala estava fascinada. A KU terminou 2023 no pretensioso Top 25, e no final do jogo a UNLV havia conquistado sua primeira classificação naquela mesma enquete extravagante.

Ah simmmmm!!

Tão orgulhoso dos meus Runnin’ Rebels

Claro que sim @unlvfutebol!! https://t.co/VizVjf4Alh — Prefeito Guy Fieri (@GuyFieri) 16 de setembro de 2024

O que isso nos diz? Diz-nos que a esperança é boa. Diz-nos que sonhar é OK. Mesmo quando de repente me lembro de onde eu estava quando assisti ao jogo na sexta-feira à noite: Gainesville, Flórida.

“Ei, cara!”, gritou para mim um cavalheiro superservido, vestido desleixadamente em laranja, azul e verde, apontando para o logotipo dos Gators em sua camisa com uma mão enquanto se agarrava ao bar para se equilibrar com a outra. “Você acha que podemos ser tão bons quanto esses dois times um dia?”

Com desculpas ao ex-corner do Florida State, Chris Hope, ao running back da Universidade de St. Thomas, Hope Adebayo, ao time All-America de Bob Hope e a Steve Harvey, aqui está a classificação dos 10 últimos colocados após a Semana 3.

Ouvimos de tantos súditos leais e furiosos do Estado de Kent na semana passada que achamos que estávamos em uma Feira Renascentista. Eles estavam jogando tomates e lançando feitiços de bruxas em nossa direção porque seus amados irmãos estavam no Bottom 10? Não! Eles estavam mais quentes do que um, bem, Golden Flash, porque na semana passada eles estavam — nas palavras de um usuário do Twitter/X que eu acredito que se chamava @YesJackLambertActuallyPlayedHere — “O que você tem que fazer para provar a vocês, idiotas, que somos o pior time do futebol?” Acontece que estar perdendo para o Tennessee por 65 a 0 no intervalo foi o suficiente para resolver o problema.

Os Owls já tinham feito sua estreia na FBS fora de casa e na FBS em casa, então, quando viajaram para San Jose State e perderam por 31 a 10, foi sua estreia do tipo “Ei, SJSU, aqui está uma cópia do nosso currículo, por favor, leve com você quando tiver sua reunião para tentar entrar para a nova Pac-12 e sim, nós gostamos de Elle Woods e o fizemos rosa e perfumado para dar um toque especial”.

Os Zips seguiram sua excursão de coleta de cheques Big Ten de duas semanas com uma visita de Colgate. Akron venceu, mas não conseguiu cobrir contra um time que estava 0-2 e escolheu terminar em quarto na Patriot League de seis times. Além disso, se você colocou dinheiro contra o spread no jogo Akron-Colgate, você pode querer encontrar um hobby diferente. Falando em pagamentos, Akron agora viaja para o Williams-Brice Stadium para enfrentar a Carolina do Sul.

Os Minors pediram Liberty, mas foram mortos por um placar de 28 a 10. A UTEP abre a temporada com três de seus quatro primeiros jogos fora de casa, seguidos por uma semana de folga e, finalmente, jogando um segundo jogo em casa em 3 de outubro, também conhecido como Semana 6. Até lá, eles terão ficado fora por tanto tempo que o Sun Bowl se transformará em um Spirit Halloween.

Depois de todos esses anos em que os UW Huskies ganharam a vida no Dia de Ação de Graças arrebatando a Apple Cup das mãos favoritas do Washington State, agora eles jogaram o jogo em setembro como um novo jogo não conferenciado e o fizeram no final da mesma semana em que Wazzu ajudou a orquestrar a ressurreição estilo Gravedigger do Pac-Whatever do qual Washington era membro há 10 minutos. Ei, Huskies, se vocês forem legais, talvez eles deixem vocês voltarem. Não? Vocês são bons? Legal, legal, legal. Voltaremos em meados de novembro, após suas viagens para Piscataway, Iowa City, Bloomington e State College. Por outro lado, talvez vocês gostem de ter mais milhas de passageiro frequente do que George Clooney em “Amor sem Escalas”.

Mais uma vez, Temple tem que se contentar em ser nosso segundo parlamento de Strigiformes mais alto, forçado a navegar no vento quebrado que segue Kennesaw na corrida pela supremacia aérea Bottom 10 Owl. Agora eles hospedam os membros da lista de observação Bottom 10 Utah State Not Utah, também conhecidos como Other Other Aggies. Falando em Aggies…

Na semana passada, brincamos que os L-obos deveriam chamar seus inimigos mortais da Terra do Encantamento pelo código de trapaça em Auburn, já que os Outros Aggies (um Outro) venceram Hugh Freeze nos últimos dois anos consecutivos. Talvez tenham feito isso. Porque Uau, o México colocou o Snore Eagle nas cordas por um tempo, perdendo apenas por 17 a 13 no intervalo. Então, eles foram superados por 28 a 6 no segundo tempo. Talvez o New Mexico State tenha enviado a eles o tablet do manual de jogo “Como derrotar Hugh Freeze”, mas propositalmente só carregou o iPad na metade para que ele morresse no intervalo.

Os Minuetmen não se juntam ao MAC até o ano que vem, mas abriram a temporada com três oponentes consecutivos do #MACtion e perderam todos os três. Neste fim de semana, eles finalmente voltam a ser seus verdadeiros eus independentes de Lexington Green quando enfrentam o Central Connecticut. Mas… espere um chapéu de penas tricorne aqui… os próximos dois jogos que eles viajam para jogar My Hammy de Ohio e os Fighting Irish Stompers de Northern Illinois? Mas eles ainda não estão realmente no MAC? Isso é como aquele filme do Leo DiCaprio onde ele convence a todos que ele é realmente um médico, um advogado e um piloto de avião apenas aparecendo em um hospital, tribunal e aeroporto e dizendo que ele era um médico, advogado e piloto de avião.

As boas notícias? Charlotte finalmente ganhou um jogo de futebol. As más notícias? Eles venceram o FCS Gardner-Webb Runnin’ Bulldogs por um ponto e tiveram que se recuperar de 17 a menos no segundo tempo para fazer isso. Chamar isso de vitória é como queimar todos os cupcakes da forma, menos um.

Lembre-se de quando aqueles nos círculos da FSU apontaram para o fato de que Cal estava se juntando à ACC como um sinal infalível de que a conferência estava em suas últimas pernas porque Cal era muito genérico no futebol e Cal não era digno de estar na mesma conferência com o poderoso Florida By God State. Neste fim de semana, os Bears 3-0 enfrentam os Noles 0-3, os mesmos Noles que na última verificação eram os favoritos por enormes 2 pontos sobre a pequena escola de refúgio hippie de Berkeley. Em casa. Com uma lista que pode ter 16 escolhas de draft da NFL. É assim que você se forma do cobiçado quinto lugar para o verdadeiro Bottom 10. Estamos ansiosos para ouvir dos advogados da FSU. Todos os outros já ouviram. Talvez eles possam nos processar para não termos que assistir ao Sunshine Showdown com a Flórida no final da temporada.

Lista de espera: Flori-duh, Living on Tulsa Time, Southern Missed, UCan’t, Muddled Tennessee State, Not The Jacksonville You Think It Is State, “Why, oming?”, mais fracassos.