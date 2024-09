Futebol universitário de 2024, semana 2: probabilidades de apostas, linhas, escolhas

Após uma movimentada Semana 1 da temporada de futebol americano universitário de 2024, a Semana 2 começa com um confronto top 25 que certamente ajudará a moldar a temporada regular e terá implicações no College Football Playoff. O No. 4 Texas Longhorns vai para Ann-Arbor para lutar contra o No. 9 Michigan Wolverines. O Longhorns, vindo de uma vitória dominante de 52-0 sobre o Colorado State Rams na semana passada, entra no confronto não conferenciado de sábado como favorito de 6,5 pontos fora de casa sobre os atuais campeões na ESPN BET. Enquanto isso, Michigan parece jogar o spoiler após derrotar o Fresno State na Semana 1.

O jogo do horário nobre de sábado à noite contará com Nico Iamaleava e o Tennessee Volunteers (-7,5, 59,5), que estão em 15º lugar, enfrentando Grayson McCall e o NC State Wolfpack (ABC/ESPN+), que estão em 24º lugar.

Aqui estão todas as probabilidades para cada confronto com os 25 melhores times na Semana 2.

Todas as probabilidades são precisas no momento da publicação. Para as últimas probabilidades, acesse ESPN BET.

No. 4 Texas (-6,5) no No. 9 Michigan

Sábado, 12:00 pm ET, FOX

Registros: Texas 1-0; Michigan 1-0

Linha de abertura: Michigan +4, o48,5 (-110)

Linha de dinheiro: Texas (-240); Michigan (+200)

Acima/abaixo: 44,5 (O -105, U 120)

Projeção do FPI: Texas por 10 pontos, 74% de probabilidade de vencer o jogo

Bowling Green no No. 8 Penn State (-35)

Sábado, 12h ET, Big Ten Network

Registros: Bowling Green 1-0; Estado da Pensilvânia 1-0

Linha de abertura: Estado da Pensilvânia -32, o48,5 (-115)

Linha de dinheiro: Desligado

Acima/abaixo: 49,5 (O -110, U 110)

Projeção do FPI: Penn State por 34,3 pontos, 98% de probabilidade de vencer o jogo

Arkansas no nº 17 Oklahoma State (-8,5)

Sábado, 12h ET, ABC, ESPN+

Registros: Arkansas 1-0; Estado de Oklahoma 1-0

Linha de abertura: Estado de Oklahoma -8,5, o52,5 (-215)

Linha de dinheiro: Arkansas (+260); Estado de Oklahoma (-320)

Acima/abaixo: 59,5 (O -110, U 110)

Projeção do FPI: Oklahoma State por 2,3 pontos, 56% de probabilidade de vencer o jogo

Nº 18 Kansas State (-9,5) em Tulane

Sábado, 12h ET, ESPN

Registros: Kansas State 1-0; Tulane 1-0

Linha de abertura: Tulane +10, o48,5 (-110)

Linha de dinheiro: Estado do Kansas (-380); Tulane (+300)

Acima/abaixo: 49,5 (O -110, U 110)

Projeção do FPI: Kansas State por 2 pontos, 55% de probabilidade de vencer o jogo

McNeese no nº 20 Texas A&M

Sábado, 12h45 ET, SEC Network

Registros: McNeese 1-1 (Southland); Texas A&M 0-1

Nenhuma linha postada

Projeção do FPI: Texas A&M por 38 pontos, 99% de probabilidade de vencer o jogo

Tennessee Tech em No. 1 Georgia

Sábado, 14h ET, ESPN+, SECN+

Registros: Tennessee Tech 0-1 (Big South-OVC); Geórgia 1-0

Nenhuma linha postada

Projeção do FPI: Geórgia por 61,4 pontos, 100% de probabilidade de vencer o jogo

Norte de Illinois no nº 7 Notre Dame -29,5

Sábado, 15h30 horário do leste dos EUA, NBC, Peacock

Registros: Norte de Illinois 1-0; Notre Dame 1-0

Linha de abertura: Notre Dame -30, o46,5 (-115)

Linha de dinheiro: Norte de Illinois (+3000); Notre Dame (-10000)

Acima/abaixo: 46,5 (O -110, U -110)

Projeção do FPI: Notre Dame por 29,8 pontos, 96% de probabilidade de vencer o jogo

Baylor no nº 12 Utah -15,5

Sábado, 15h30 horário do leste dos EUA, FOX

Registros: Baylor 1-0; Utah 1-0

Linha de abertura: Utah -17, o53,5 (-110)

Linha de dinheiro: Baylor (+500); Utah (-700)

Acima/abaixo: 53,5 (O -110, U -110)

Projeção do FPI: Utah por 12,1 pontos, 78% de probabilidade de vencer o jogo

Iowa State em No. 25 Iowa (-3)

Sábado, 15h30 horário do leste dos EUA, CBS, Paramount+

Registros: Estado de Iowa 1-0; Iowa 1-0

Linha de abertura: Iowa -2, o37,5 (-110)

Linha de dinheiro: Estado de Iowa (+105); Iowa (-125)

Acima/abaixo: 35,5 (O -115, U -105)

Projeção do FPI: Iowa por 8,9 pontos, 72% de probabilidade de vencer o jogo

Tennessee Central no nº 6 Ole Miss (-41)

Sábado, 16h15 ET, SEC Network

Registros: Tennessee Central 1-0; Ole Miss 1-0

Linha de abertura: Ole Miss -42, o62,5 (-110)

Linha de dinheiro: Desligado

Acima/abaixo: 62,5 (O -110, U -110)

Projeção do FPI: Ole Miss por 35,9 pontos, 98% de probabilidade de vencer o jogo

Florida A&M no nº 19 Miami

Sábado, 18h ET, ESPN+, ACC Extra

Registros: Flórida A&M 2-0 (WAC – Leste); Miami 1-0

Nenhuma linha postada

Projeção do FPI: Miami por 49,2 pontos, 100% de probabilidade de vencer o jogo

Sul da Flórida no nº 5 Alabama (-31)

Sábado, 19h ET, ESPN

Registros: Sul da Flórida 1-0; Alabama 1-0

Linha de abertura: Alabama -31, o63,5 (-110)

Linha de dinheiro: Sul da Flórida (+3000); Alabama (-10000)

Acima/abaixo: 63,5 (O -110, U -110)

Projeção do FPI: Alabama por 34,8 pontos, 98% de probabilidade de vencer o jogo

Buffalo no nº 11 Missouri (-34)

Sábado, 19h ET, ESPN+, SECN+

Registros: Búfalo 1-0; Missouri 1-0

Linha de abertura: Missouri -34,5, o52,5 (-110)

Linha de dinheiro: Búfalo (+4000); Missouri (-20.000)

Acima/abaixo: 51,5 (O -110, U -110)

Projeção do FPI: Missouri por 33,1 pontos, 97% de probabilidade de vencer o jogo

No. 22 Kansas (-6) em Illinois

Sábado, 19h ET, FS1

Registros: Kansas 1-0; Illinois 1-0

Linha de abertura: Illinois +6,5, o58,5 (125)

Linha de dinheiro: Kansas (-215); Illinois (+180)

Acima/abaixo: 55,5 (O -105, U -115)

Projeção do FPI: Kansas por 6,8 pontos, 67% de probabilidade de vencer o jogo

Western Michigan em segundo lugar em Ohio State (-38,5)

Sábado, 19h30 horário do leste dos EUA, Big Ten Network

Registros: Michigan Ocidental 0-1; Estado de Ohio 1-0

Linha de abertura: Estado de Ohio -39, o54.5 (-105)

Linha de dinheiro: Desligado

Acima/abaixo: 54,5 (O -105, U -115)

Projeção do FPI: Ohio State por 36,3 pontos, 98% de probabilidade de vencer o jogo

Nicholls no nº 13 LSU

Sábado, 19h30 horário do leste dos EUA, ESPN+, SECN+

Registros: Nicholls 0-1 (Southland); LSU 0-1

Nenhuma linha postada

Projeção do FPI: LSU por 33,8 pontos, 98% de probabilidade de vencer o jogo

No. 15 Tennessee em No. 24 NC State 7.5

Sábado, 19h30 horário do leste dos EUA, ABC, ESPN+

Registros: Tennessee 1-0; Estado da Carolina do Norte 1-0

Linha de abertura: Estado da Carolina do Norte +4,5, o60,5 (130)

Linha de dinheiro: Tennessee (-300); Estado da Carolina do Norte (+250)

Acima/abaixo: 59,5 (O -105, U -115)

Projeção do FPI: Tennessee por 18,9 pontos, 88% de probabilidade de vencer o jogo

Houston no nº 16 Oklahoma -29

Sábado, 19h45 ET, SEC Network

Registros: Houston 0-1; Oklahoma 1-0

Linha de abertura: Oklahoma -27,5, o52,5 (-110)

Linha de dinheiro: Houston (+2500); Oklahoma (-7500)

Acima/abaixo: 52,5 (O -110, U -110)

Projeção do FPI: Oklahoma por 31,3 pontos, 97% de probabilidade de vencer o jogo

App State em No. 14 Clemson (-17)

Sábado, 20h00 horário do leste dos EUA, ACC Network

Registros: Estado do aplicativo 1-0; Clemson 0-0

Linha de abertura: Clemson -17, o51,5 (-110)

Linha de dinheiro: Estado do aplicativo (+550); Clemson (-800)

Acima/abaixo: 51,5 (O -115, U -105)

Projeção do FPI: Clemson por 14,1 pontos, 81% de probabilidade de vencer o jogo

Boise State em No. 3 Oregon -18,5

Sábado, 22h ET, Peacock

Registros: Estado de Boise 1-0; Oregon 1-0

Linha de abertura: Oregon -19,5, o60,5 (-115)

Linha de dinheiro: Estado de Boise (+750); Oregon (-1200)

Acima/abaixo: 61,5 (O -105, U -115)

Projeção do FPI: Oregon por 13,2 pontos, 80% de probabilidade de vencer o jogo

Norte do Arizona no nº 21 Arizona

Sábado, 22h ET, ESPN+

Registros: Norte do Arizona 1-0 (Big Sky); Arizona 1-0

Nenhuma linha postada

Projeção do FPI: Arizona por 32,3 pontos, 97% de probabilidade de vencer o jogo

Utah State em No. 23 USC -28.5

Sábado, 23h ET, Big Ten Network

Registros: Estado de Utah 1-0; USC 1-0

Linha de abertura: USC -27, o61,5 (-110)

Linha de dinheiro: Estado de Utah (+1300); USC (-3000)

Acima/abaixo: 63,5 (O -110, U -110)

Projeção do FPI: USC por 27,3 pontos, 95% de probabilidade de vencer o jogo