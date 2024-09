Futebol universitário Semana 2, conforme relatado por Lane Kiffin no X

O rosto do futebol universitário é um debate acalorado.

É um jogador estrela, como o quarterback do Texas Longhorns Quinn Ewers ou o running back do Boise State Broncos Ashton Jeanty? É o técnico de um candidato ao título nacional, como o chefe do Georgia Bulldogs Kirby Smart ou o chefe do Ohio State Buckeyes Ryan Day? Poderia ser até mesmo um comissário de conferência — pense em Greg Sankey da SEC ou Tony Petitti da Big Ten — enquanto o realinhamento redefine o esporte como o conhecemos? Não há escassez de opções.

Mas o rosto do futebol universitário no X? Não é nem uma questão. Tem o técnico principal do Ole Miss Rebels, Lane Kiffin, e tem todo mundo.

Desde que assumiu em Oxford em 2020, os times Rebels de Kiffin têm se fortalecido cada vez mais. Em 2021, os Rebels venceram 10 jogos pela primeira vez desde 2015, e no outono passado tiveram sua primeira temporada de 11 vitórias na história da escola. Mas você pode argumentar que o crescimento contínuo de Kiffin nas mídias sociais tem sido igualmente estável.

Atualmente se aproximando de 700.000 seguidores no X, Kiffin é um dos mais prolíficos usuários de mídia social no futebol universitário de alto nível.

No período de sexta a domingo, Kiffin postou ou repostou 22 vezes diferentes… quando não estava liderando o Ole Miss para uma vitória de 52 a 3 sobre o Middle Tennessee Blue Raiders.

Do domínio dos Rebels à impressionante virada do Northern Illinois, a postagem do técnico do Ole Miss cobre bastante assunto atual. Aqui está a Semana 2, conforme contada pela conta X de Lane Kiffin.

O norte de Illinois choca o mundo

A história da semana no futebol universitário foi o triunfo do Northern Illinois Huskies sobre o então número 5 Notre Dame Fighting Irish em South Bend.

O running back Antario Brown acumulou 225 jardas no total enquanto os Huskies garantiram sua primeira vitória contra um adversário classificado no top 10 nacional. Após o jogo, o técnico principal do Northern Illinois, Thomas Hammock, ficou emocionado com a conquista.

Kiffin foi até X para demonstrar amor ao treinador principal do sexto ano.

💙 https://t.co/zMiSvSLzyQ — Lane Kiffin (@Lane_Kiffin) 8 de setembro de 2024

Os pesos pesados ​​da SEC continuam a prosperar

Duas semanas na temporada, o AP Top 25 ama a SEC. Com a derrota de Notre Dame abalando o top cinco, vários times tiveram a chance de subir no ranking.

Entre esses times estavam o Kiffin’s Rebels, o Missouri Tigers e o Tennessee Volunteers, que ficaram nas posições 5, 6 e 7 na pesquisa, respectivamente. Como resultado, com a Geórgia mantendo o serviço na posição 1 e o Texas subindo para a posição 2, os times da SEC ficaram com seis dos sete primeiros lugares — a primeira vez na história de 88 anos da pesquisa da AP que cinco ou mais dos sete primeiros times pertenciam a uma conferência.

Kiffin recorreu às redes sociais para elogiar seus colegas de conferência.

Auburn cai em casa para Cal

Mas nem tudo foi diversão para a SEC na Semana 2. O Auburn Tigers sofreu sua primeira derrota da temporada, caindo para o California Golden Bears no Jordan-Hare Stadium. O quarterback do Tigers, Payton Thorne, lançou quatro interceptações na derrota, com os cinco turnovers totais do Auburn sendo o máximo que o time cometeu em um jogo desde 2017.

Kiffin teve bastante tempo na noite de sábado para trollar seus rivais, tuitando um link para um artigo daquela manhã citando os comentários positivos do lendário técnico do Alabama Crimson Tide — e ex-chefe de Kiffin — Nick Saban sobre o potencial dos Tigers no “College GameDay”.

Nick Saban faz declaração ousada sobre Hugh Freeze, Auburn – Athlon Sports https://t.co/piT9IWjPUY — Lane Kiffin (@Lane_Kiffin) 8 de setembro de 2024

USC derrota Utah State e quebra sequência notável

Os Trojans da USC deram sequência ao triunfo da Semana 1 no horário nobre sobre a LSU com uma vitória clínica por 48 a 0 contra um time superado do Utah State Aggies.

Com a vitória, os Trojans quebraram uma sequência de 152 jogos seguidos sem sofrer gols, que começou em 2011. Apenas três escolas de conferências poderosas tiveram sequências ativas mais longas.

O técnico da USC durante aquela última derrota, uma goleada de 50-0 sobre o rival UCLA? Ninguém menos que Lane Kiffin. Kiffin demonstrou amor após o jogo por Matt Barkley, seu quarterback titular em 2011 que liderou os Trojans em campo no sábado como capitão do túnel.

❤️ https://t.co/E9SciKoIWt — Lane Kiffin (@Lane_Kiffin) 9 de setembro de 2024

ESPN Stats & Information contribuiu para esta história.