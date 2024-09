Galatasaray de olho na estrela em dificuldades do Man United Casemiro – fonte

O Galatasaray está considerando uma transferência do meio-campista Casemiro, do Manchester United, disse uma fonte à ESPN.

O time turco está no mercado em busca de um meio-campista e, segundo uma fonte, incluiu o brasileiro em sua lista.

A janela de transferências na Turquia não fecha até 13 de setembro, dando ao Galatasaray mais 10 dias para concluir seus negócios de verão.

O futuro de Casemiro no Old Trafford está em dúvida após uma péssima atuação na derrota por 3 a 0 para o Liverpool no domingo.

O jogador de 32 anos foi substituído no intervalo após cometer dois erros que levaram aos dois primeiros gols do Liverpool, ambos marcados por Luis Díaz.

Sua posição como titular no time de Erik ten Hag também está ameaçada após a chegada de Manuel Ugarte.

O meio-campista uruguaio foi contratado por £ 50 milhões (US$ 66 milhões) do Paris Saint-Germain no último dia do prazo, mas não pôde enfrentar o Liverpool porque não foi registrado a tempo.

Casemiro tem lutado para manter a forma nos últimos 12 meses. James Gill – Danehouse/Getty Images

Ugarte se juntou à seleção do Uruguai antes das eliminatórias da Copa do Mundo contra Paraguai e Venezuela e pode fazer sua estreia pelo United contra o Southampton em 14 de setembro.

Casemiro ainda tem dois anos de contrato no Old Trafford após chegar do Real Madrid em uma transferência de £ 60 milhões em 2022.

Como um dos jogadores mais bem pagos do clube, com salários de mais de £ 300 mil por semana, suas demandas salariais seriam problemáticas para o Galatasaray e um acordo de empréstimo provavelmente dependerá da disposição do United em continuar cobrindo parte de seu salário. O Galatasaray, que venceu o campeonato turco na temporada passada, já se lançou para fechar um acordo de empréstimo surpresa para o atacante Victor Osimhen do Napoli.

O United está trabalhando para reduzir sua folha de pagamento ao contratar diversos jogadores com altos salários, incluindo Cristiano Ronaldo, David de Gea, Anthony Martial, Raphaël Varane e Jadon Sancho.

Fontes disseram à ESPN que o clube estava aberto a ofertas por Casemiro durante todo o verão, mas o interesse esperado da Saudi Pro League não se concretizou.

Casemiro está de férias, mas é esperado de volta a Carrington na próxima semana antes da viagem a Southampton. Uma fonte disse à ESPN que ele estaria relutante em se mudar para a Turquia, embora isso dependesse se ele tem uma perspectiva realista de futebol regular no United.