Galatasaray em negociações para contratar Osimhen por empréstimo do Napoli

O Galatasaray iniciou negociações para contratar o atacante do Napoli, Victor Osimhen, por empréstimo, anunciou o clube turco da Super Lig na segunda-feira.

O jogador nigeriano de 25 anos assinou uma extensão de contrato com o clube italiano em dezembro passado até 2026, com uma cláusula de rescisão de € 130 milhões (US$ 143,91 milhões).

Um mês depois, o presidente do Napoli, Aurelio De Laurentiis, disse que Osimhen sairia no final da temporada, e o atacante não foi incluído no elenco oficial de 23 jogadores do Napoli para a Série A atual.

À medida que o fim da temporada de transferências de verão se aproximava na semana passada, parecia que Osimhen poderia estar a caminho do Chelsea, mas a janela fechou na Itália e na Inglaterra na sexta-feira sem nenhuma transferência em andamento, depois que o clube da Premier League supostamente não estava disposto a atender às suas exigências salariais.

Uma transferência para o Al Ahli, da Saudi Pro League, também não se concretizou, deixando Osimhen no limbo.

Os 26 gols de Osimhen ajudaram o Napoli a ganhar o Scudetto duas temporadas atrás, mas a situação piorou desde então.

A janela de transferências na Turquia está aberta até 18 de setembro, o que significa que o Galatasaray, que está competindo na reformulada Liga Europa desta temporada, ainda tem tempo para concluir o acordo de empréstimo.

Informações da Reuters foram usadas nesta história.