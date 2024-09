Garantia de lesão de Daniel Jones pode aumentar o dilema do QB dos Giants

Muito antes de a garantia de lesão de US$ 23 milhões de Daniel Jones para a temporada de 2025 se tornar um problema, o New York Giants já estava avaliando suas opções de quarterback.

Em meio a dúvidas sobre o futuro de Jones em Nova York, os Giants enfrentarão no domingo um quarterback que eles consideraram fortemente negociar para o draft.

Durante a edição desta offseason do “Hard Knocks” na HBO, o gerente geral dos Giants, Joe Schoen, e o técnico Brian Daboll estavam sentados juntos quando começaram a avaliar um dos melhores quarterbacks da classe de recrutamento de 2024.

“Daniels”, disse Schoen, referindo-se ao quarterback da LSU, vencedor do Heisman Trophy, Jayden Daniels. “Vocês já viram o suficiente para trocá-lo?”

Ao que Daboll respondeu: “Daniels? Eu faria isso.”

Os Giants não conseguiram subir até a posição 2; os Commanders permaneceram nessa posição e selecionaram seu quarterback do futuro, o jogador que Nova York enfrentará no domingo em Washington.

Os Giants também têm uma questão que talvez precisem eventualmente abordar em relação a Jones, que tem uma garantia de lesão de US$ 23 milhões para 2025 que se torna totalmente garantida se ele se machucar e não conseguir passar em um exame físico na offseason. Nas últimas temporadas, outros times da NFL colocaram quarterbacks no banco para evitar o acionamento de garantias de lesão.

Isso aconteceu na temporada passada em Denver, quando os Broncos colocaram Russell Wilson no banco antes que ele pudesse sofrer uma lesão e acionar uma garantia de US$ 37 milhões para 2024. Wilson assinou com os Steelers na offseason, que jogam contra os Broncos em Denver no domingo.

Também na temporada passada, os Raiders deixaram Jimmy Garoppolo no banco em vez de arriscar uma lesão no quarterback, o que poderia ter garantido um adicional de US$ 11,25 milhões que seria devido nesta temporada.

Em 2022, os Colts colocaram Matt Ryan no banco em outubro, diminuindo o risco de ter que pagar ao veterano quarterback um bônus de US$ 7,5 milhões em março de 2023.

Mais tarde naquele ano, os Raiders colocaram Derek Carr no banco para evitar que seu salário de US$ 32,9 milhões para a temporada de 2023 e US$ 7,5 milhões de seu salário de 2024 fossem garantidos caso ele sofresse uma lesão significativa.

Os Giants ainda não chegaram a esse ponto com Jones. Mas se Jones não jogar melhor — ele tem apenas dois passes para touchdown em seus últimos oito jogos — espera-se que Nova York tenha que considerar uma decisão semelhante.

Jones teve dificuldades na derrota em casa por 28-6 para os Vikings na abertura da temporada dos Giants, lançando duas interceptações e completando apenas 52,4% de seus passes. Os Giants estão 1-6 nos sete jogos em que Jones começou desde que assinou seu contrato de quatro anos e US$ 160 milhões.

Mas, apesar do mau começo de Jones, Daboll o apoiou como titular dos Giants, e Jones disse na quinta-feira que “[my] minha resistência mental está em um bom ponto”, acrescentando que está “confiante na minha capacidade de entrar em campo e executar, e estou ansioso para fazer isso no domingo”.

Jordan Raanan, da ESPN, contribuiu para esta reportagem.