George Kittle e Charvarius Ward, do 49ers, perdem treino; status duvidoso

SANTA CLARA, Califórnia — Já sem dois de seus jogadores mais importantes, o San Francisco 49ers adicionou mais dois nomes importantes ao relatório de lesões na quinta-feira, quando o tight end George Kittle e o cornerback Charvarius Ward não participaram do treino.

Kittle está lidando com uma lesão no tendão e Ward está lutando contra problemas no tendão e no joelho, de acordo com a equipe. Nenhum dos jogadores estava em campo na parte inicial aberta do treino, deixando seus status no ar para o jogo de domingo contra o Los Angeles Rams.

Essas ausências ocorrem logo após os Niners colocarem o running back Christian McCaffrey (panturrilha, tendinite no tendão de Aquiles) na reserva de lesionados e perderem Deebo Samuel devido a uma lesão na panturrilha contra o Minnesota Vikings.

McCaffrey ficou de fora daquele jogo e perderá pelo menos os próximos três. Samuel deve perder “algumas semanas”, disse o técnico Kyle Shanahan.

A extensão dos ferimentos de Kittle e Ward não está clara no momento, mas ambos foram listados como participantes completos no treino de quarta-feira. Kittle foi um All-Pro do primeiro time em 2023; Ward foi um All-Pro do segundo time.

Se Kittle não puder jogar contra os Rams, o veterano Eric Saubert provavelmente entraria na função de titular. Jake Tonges é o único outro tight end no elenco ativo, embora Brayden Willis e Mason Pline estejam disponíveis do practice squad para profundidade.

Se Ward não puder jogar, os Niners provavelmente recorreriam ao novato Renardo Green, uma escolha de segunda rodada do Florida State, para jogar mais snaps em pacotes de níquel com Isaac Yiadom começando do lado de fora oposto a Deommodore Lenoir. Darrell Luter Jr. e Rock Ya-Sin são as outras opções de cornerback no elenco.

Indo para este fim de semana, os Niners e os Rams estão lidando com lesões em jogadores importantes. Os Rams estão sem os principais recebedores Cooper Kupp (tornozelo) e Puka Nacua (joelho) e os jogadores de linha ofensiva Steve Avila (joelho) e Jonah Jackson (ombro), entre outros.