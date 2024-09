Germaine de Randamie fora do UFC Paris devido a múltiplas lesões, Nora Cornolle ganha nova oponente

Germaine de Randamie está fora do UFC Paris.

De Randamie estava programada para enfrentar Nora Cornolle em uma disputa de peso galo feminino no UFC Paris em 28 de setembro na Accor Arena, no entanto, na quinta-feira, “The IronLady” anunciou que foi forçada a se retirar do evento devido a uma lesão.

“Oi, pessoal, “Estou com o coração partido em informar que tive que desistir da minha luta em 28 de setembro em Paris. Duas semanas atrás, no treinamento, quebrei meu dedo e fraturei meu pé. Os médicos me disseram que eu não poderia treinar por pelo menos 3 semanas. Sabendo que eu tinha apenas 5 semanas restantes, minha equipe e eu decidimos nos retirar, porque não queríamos correr riscos e fazer uma briga de cachorro do inferno para vocês. Estou especialmente com o coração partido porque estou chegando perto do fim da minha carreira de lutador e queria dar isso aos meus amigos e familiares que planejavam ser [in attendance] na arena. Eu tinha um plano, mas Deus decidiu diferente dessa vez. Voltarei à academia assim que o médico me der sinal verde. E eu realmente espero que o UFC me dê minha luta antes do fim do ano. Obrigado por todo o seu apoio e palavras gentis. Voltarei e farei o que planejei fazer. ‘MORRA COM MEMÓRIAS, NÃO SONHOS.’”

Uma kickboxer talentosa antes de fazer a transição para o MMA, de Randamie foi a campeã inaugural do peso-pena feminino do UFC, derrotando Holly Holm pelo cinturão de volta no UFC 208. De Randamie foi posteriormente destituída do título pela promoção após se recusar a lutar contra Cris Cyborg e retornar à divisão peso-galo. Ela desafiaria Amanda Nunes pelo título peso-galo, perdendo por decisão unânime em 2019. Mais recentemente, de Randamie encerrou um hiato de três anos de competição ao retornar contra Norma Dumont no UFC Vegas 90, onde perdeu por decisão unânime.

Com de Randamie fora, Jacqueline Cavalcanti deve substituí-la na luta contra Cornolle em 28 de setembro. Várias pessoas com conhecimento dos planos da promoção confirmaram a notícia ao MMA Fighting na quinta-feira, após um relatório inicial da AG Fight.

Cavalcanti aceita a luta após começar sua carreira no UFC com 2-0, incluindo vitórias sobre Zarah Fairn e Josiane Nunes. Agora, ela enfrenta Cornolle como parte do retorno do UFC a Paris.