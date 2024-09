Giants, 3B Matt Chapman alcançam extensão de 6 anos no valor de $ 151 milhões

O terceira base Matt Chapman e o San Francisco Giants concordaram com uma extensão de contrato de seis anos e US$ 151 milhões na quarta-feira à noite, evitando que o veterano desista de seu acordo atual para se tornar um agente livre.

O acordo, que começa em 2025 e substitui os últimos dois anos de um contrato de três anos e US$ 54 milhões que ele assinou no início deste ano, não inclui dinheiro diferido e uma cláusula de não negociação completa, disseram fontes à ESPN. O acordo expirará em 2030, quando Chapman terá 37 anos.

Chapman, 31, tem sido um dos jogadores mais produtivos do beisebol nesta temporada, combinando um bastão poderoso com a melhor defesa de terceira base nas principais ligas. E menos de um ano depois que seu mercado na agência livre despencou, Chapman transformou sua temporada forte em um pagamento significativo — e garantiu a si mesmo mais de US$ 170 milhões entre esta temporada e o fim da extensão.

É uma reviravolta impressionante em relação ao inverno, quando a agência livre de Chapman o arrastou e o colocou em San Francisco. Todos os três anos de seu contrato incluíram opt-outs no final, e Chapman entrou no treinamento de primavera dizendo que queria apostar em si mesmo em vez de aceitar um acordo menor de longo prazo.

Escolhas do editor 2 Relacionados

A aposta valeu a pena. Com uma linha de .247/.333/.445, Chapman tem um OPS ajustado 21% melhor que a média da liga. Seus 22 home runs e 56 rebatidas extras de base lideram os Giants. E sua luva, dourada quatro vezes, pode ser digna de platina nesta temporada.

Tudo isso o colocou perto do topo das vitórias acima das tabelas de classificação de substituição ao longo do jogo. Seu WAR de referência de beisebol de 6,0 é o nono maior no beisebol. No FanGraphs, é 4,5 WAR, 13º entre os jogadores de posição. É uma reminiscência das temporadas que deram a Chapman suas duas primeiras Luvas de Ouro e sua única aparição no All-Star.

Quando chegou a Oakland em 2017, Chapman havia demonstrado poder nas ligas menores que mais tarde o colocariam entre os gigantes da velocidade de saída do jogo. A habilidade de Chapman de bater a bola extremamente forte — ele está no 98º percentil em velocidade de rebatida e no 96º em velocidade média de saída — persistiu, e deu aos Giants o tipo de confiança para pagá-lo até os 30 anos.

Também foi um acordo de necessidade. Com 68-72, os Giants são novamente um dos times mais decepcionantes do beisebol. San Francisco se estabeleceu em torno de .500 em cada uma das últimas três temporadas após uma campanha de 107 vitórias em 2021, e isso deixou os fãs desencantados e barulhentos sobre possíveis mudanças dentro da organização.

Com o presidente de operações de beisebol Farhan Zaidi negociando o contrato com o agente de Chapman, Scott Boras, ele dobrou a aposta em um dos sucessos de seu inverno. Outro, o canhoto Blake Snell, é igualmente um cliente de Boras que deve optar por sair de seu acordo e assinar por um valor significativamente maior do que os US$ 60 milhões que San Francisco lhe garantiu por dois anos durante o inverno.

Chapman havia demonstrado interesse em permanecer com os Giants, e discussões sobre uma extensão — uma raridade para um cliente Boras preparado para entrar na agência livre — ocorreram nas últimas semanas. Chapman se junta a um núcleo que agora inclui o destro Logan Webb (contratado até 2028), o campista central Jung Hoo Lee (2029) e um grupo de jovens jogadores que mostraram lampejos de excelência em alguns pontos ao longo da temporada: o campista central Heliot Ramos, o catcher Patrick Bailey, o shortstop Tyler Fitzgerald e o canhoto Kyle Harrison.

Agora que Chapman está fora do mercado, uma classe de agentes livres não repleta de opções ofensivas de ponta diminui ainda mais. O outfielder do New York Yankees, Juan Soto, é o prêmio do grupo, e após a contratação de Chapman, times famintos por terceira base voltarão sua atenção para outro cliente Boras, Alex Bregman. Times que podem estar no mercado para um terceira base incluem o time atual de Bregman, Houston, assim como o New York Mets (se Pete Alonso sair e Mark Vientos for para a primeira), os Yankees, Seattle e Toronto.

Outros grandes rebatedores agentes livres incluem Alonso, o shortstop Willy Adames de Milwaukee, o outfielder Anthony Santander de Baltimore, o primeira base Christian Walker do Arizona e o outfielder Teoscar Hernandez do Los Angeles Dodgers.