Giants não conseguem marcar TD e são vaiados fora de campo na surra da Semana 1

EAST RUTHERFORD, NJ — Não demorou muito para que os fãs do New York Giants chegassem ao ponto de ebulição — duas jogadas na abertura da temporada, para ser exato.

Foi quando as vaias começaram. Elas continuaram esporadicamente por quatro quartos durante uma surra de 28-6 no MetLife Stadium para Sam Darnold e o Minnesota Vikings na tarde de domingo.

Os Giants foram vaiados no intervalo e mais tarde quando o quarterback Daniel Jones lançou duas interceptações, incluindo uma que foi devolvida 10 jardas para um touchdown.

No final, tudo o que se ouvia nos momentos finais da vitória era o canto “Skol” dos fãs dos Vikings ecoando por todo o estádio.

É apenas a Semana 1 em Nova York. As vaias não agradaram a todos.

“Eu não respeito isso, honestamente”, disse o capitão defensivo dos Giants, Dexter Lawrence. “Eu entendo. Eles querem ver seu time vencer. É uma fase difícil. É simplesmente o que é.”

O problema é que as dificuldades dos Giants parecem ser uma extensão da temporada passada e do que os fãs têm suportado por boa parte dos últimos 12 anos. Eles tiveram apenas duas temporadas vencedoras durante esse tempo.

No momento, Jones parece ser o foco do descontentamento dos fãs. Ele está em sua sexta temporada como titular dos Giants e se tornou o símbolo de seus fracassos.

Nada do que aconteceu no domingo contra a defesa dos Vikings mudará isso.

O quarterback de US$ 160 milhões foi o ímpeto para muitas das vaias. Tudo começou quando o running back Devin Singletary pegou um passe no flat na segunda jogada do jogo e escorregou para uma perda de 6 jardas. Enfrentando uma terceira e 14 de sua própria linha de 26 jardas em seu drive de abertura, os Giants receberam uma penalidade de atraso de jogo.

Foi quando as vaias começaram a chover sobre eles. Era um prenúncio do que estava por vir. Os Giants não conseguiram chegar à end zone contra os Vikings.

“É nosso trabalho dar a eles algo para comemorar e jogar bem para executar. E levamos isso a sério”, disse Jones. “Eles esperam que joguemos bem. Esperamos jogar bem. Temos que fazer isso.”

Tudo isso aconteceu em uma tarde em que os Giants celebraram sua 100ª temporada com a maioria de seus maiores nomes vivos de todos os tempos no prédio, incluindo Lawrence Taylor, Eli Manning e Phil Simms. Eles foram homenageados por sua conquista durante uma cerimônia de intervalo.

Daniel Jones fez 22 de 42 passes para 186 jardas, sem touchdowns e duas interceptações na derrota dos Giants por 28-6 para os Vikings. Sua autoavaliação para a Semana 1 foi semelhante à de seu treinador principal: “Obviamente, não é bom o suficiente.” Mitchell Leff/Getty Images

Foi um dos poucos motivos que os fãs tiveram para comemorar.

Antes mesmo de algumas das lendas retornarem à sua suíte no MetLife Stadium, o edge rusher de Nova York Kayvon Thibodeaux cometeu uma penalidade custosa de máscara facial, e os Vikings avançaram 70 jardas em menos de três minutos para um touchdown. Isso fez o placar ficar em 21-3. Os Giants nunca conseguiram uma virada.

Esses tipos de socos no estômago se tornaram muito comuns para os fãs dos Giants, especialmente na Semana 1. Os Giants estão 1-7 em suas últimas oito aberturas de temporada. Apenas o Indianapolis Colts (0-7-1) foi pior. O New York foi superado por 68-6 apenas em suas últimas duas aberturas.

“Podemos fazer tudo melhor, mas tudo começa comigo”, disse o treinador Brian Daboll.

Daboll comandou as jogadas no domingo pela primeira vez desde que se tornou o técnico principal dos Giants em 2022. Os resultados foram apenas ligeiramente melhores do que quando eles foram derrotados por 40 a 0 pelo Dallas Cowboys durante o horário nobre na abertura da temporada do ano passado.

Isso dificilmente trouxe algum consolo a esse grupo.

“Vamos assistir a tudo. [Considering a quarterback change] isso não está na minha mente.” Treinador dos Giants, Brian Daboll

“Perdemos por muito e não marcamos [a touchdown]”, disse Daboll. “Então, não foi bom o suficiente.”

Uma mudança no quarterback provavelmente apaziguaria alguns fãs descontentes. Ainda não parece provável depois que Jones pegou todos os snaps do primeiro time neste verão e terminou este jogo apesar do placar desequilibrado.

Jones fez 22 de 42 passes para 186 jardas sem touchdowns e duas interceptações. Ele foi sacado cinco vezes. Sua autoavaliação foi semelhante à de Daboll.

“Obviamente, não foi bom o suficiente”, disse Jones. “Não chegamos à end zone, marcamos seis pontos. Não criamos muito ritmo e fluxo para nós mesmos.

“Preciso melhorar, certamente tenho que jogar melhor, dar a nós mesmos mais chances de fazer jogadas e executar com mais consistência.”

Não parece que os Giants estejam prontos para fazer uma jogada no quarterback. Drew Lock foi o reserva no domingo. Tommy DeVito, o fenômeno do ano passado, foi o quarterback reserva de emergência.

“Vamos observar tudo”, disse Daboll.[Considering a quarterback change] isso não está na minha mente.”