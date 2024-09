Gigantes em crise — e estamos apenas na primeira semana

EAST RUTHERFORD, NJ — O wide receiver Jalin Hyatt saiu rapidamente do vestiário, em roupas normais, mas com o olho roxo ainda pintado em seu rosto inexpressivo.

Isso é incomum, mesmo que seja apenas a Semana 1.

“É o primeiro jogo do ano”, disse o técnico Brian Daboll, um dia após a derrota por 28 a 6 para o Minnesota Vikings. “É uma longa temporada da NFL.”

Poderia muito bem adicionar o clichê de coaching: nunca é tão ruim quanto parece, nunca é tão bom quanto parece e o maior salto vem da Semana 1 para a Semana 2 para a retórica pós-explosão. Todos eles podem ser aplicados.

Agora vem a precipitação da demolição que Daboll testemunhou no domingo no MetLife Stadium. Ele vai precisar tirar tudo de sua bolsa de truques porque, embora tenha sido apenas uma derrota, foi muito ruim. Vai ser um desafio manter este vestiário unido se as coisas continuarem a dar errado.

A decepção no domingo foi palpável. Este não era apenas um time que havia perdido um jogo no começo de uma temporada promissora. Era um grupo oscilando à beira de cair em muito mais perdas.

“Só porque você sabe que trabalhou duro durante toda a offseason. Durante toda a offseason, todos os OTAs, todo o training camp”, disse o safety Jason Pinnock.

HYATT, O SEGUNDO-year receiver que foi uma escolha de terceira rodada no ano passado, jogou quatro snaps nos três primeiros quartos depois de passar a maior parte do verão como o segundo wide receiver do time, oposto ao novato Malik Nabers. O veterano Darius Slayton assumiu a maioria das repetições de jogo oposto a Nabers.

Mas Slayton agora está no protocolo de concussão, o que pode criar oportunidades para Hyatt, a quem Daboll chamou de “terceiro/quarto” recebedor do time.

“Isso pode mudar de semana para semana”, disse Daboll sobre os wide receivers, mas parece se aplicar a várias outras posições. “Esta semana foi isso.”

Depois, houve o cornerback do terceiro ano Cor’Dale Flott começando no slot depois de passar o verão inteiro trabalhando do lado de fora. Daboll disse na segunda-feira que provavelmente voltaria mais do lado de fora esta semana. Flott jogou no slot a maior parte da temporada passada depois de começar sua carreira no Giants do lado de fora.

Enquanto isso, Adoree’ Jackson, recontratado pouco mais de uma semana antes da abertura, jogou boa parte dos snaps do lado de fora. Ele cometeu uma custosa, mas controversa, penalidade de interferência de passe de 35 jardas no primeiro tempo.

Quanto ao retornador de chutes Gunner Olszewski, ele nem chegou ao kickoff para os Giants. Olszewski agravou sua virilha nos aquecimentos pré-jogo depois de passar as últimas semanas visivelmente lutando para se mover sem restrição. Ele agora está fora por “semanas”, de acordo com Daboll. Hora do time encontrar um novo retornador.

E o veterano defensive back/linebacker Isaiah Simmons? Ele não jogou um único snap defensivo, em vez disso, viu Flott começar na posição onde passou a maior parte do verão e, às vezes, trabalhou com o primeiro time.

O safety Dane Belton, enquanto isso, jogou na posição de “moneybacker” à frente de Simmons. Não poderia ter sido o que Simmons imaginou quando renovou com os Giants nesta offseason.

O capitão defensivo Dexter Lawrence e o edge rusher do terceiro ano Kayvon Thibodeaux também ficaram descontentes com as perguntas dos repórteres no vestiário pós-jogo. Cada um deles adotou a abordagem da próxima pergunta em um ponto durante suas sessões de entrevista.

“Cabe aos líderes, aos capitães do time, colocar a mente de todos no lugar e deixar todos prontos para a nova semana”, disse Lawrence após a derrota de domingo. “Descarregue isso. Assuma isso antes de tudo. Assuma suas jogadas ruins, assuma suas jogadas boas. Cabe a nós virar a página e deixar os caras prontos para uma nova semana, um novo desafio.”

Isso é muita coisa para Daboll massagear tão cedo na campanha. Esses são os tipos de coisas que geralmente fervem na Semana 18. Não na Semana 1.

Esse é o tipo de coisa que Daboll tem que administrar, além de talvez seu maior problema de todos — o quarterback Daniel Jones. Ele lutou muito novamente no domingo, uma extensão do que se desenrolou durante uma desastrosa temporada de 2023. Seu QBR de 17,4 foi o terceiro mais baixo na Semana 1.

Jones continuará como titular dos Giants. Não é nenhuma surpresa, considerando que ele assumiu todas as posições de titular à frente do reserva Drew Lock e do reserva Tommy DeVito no training camp deste verão. Na verdade, Daboll não alterará as posições de quarterback em nada durante a semana. Provavelmente não vai diminuir a onda de pedidos de fora para que Jones perca seu emprego de titular.

O quarterback titular dos Giants está fazendo o possível para ignorar tudo isso.

“Estou focado em fazer meu trabalho e jogar o melhor que posso”, disse Jones. “Então, tenho que jogar melhor. Eu sei disso, e estou focado em fazer isso.”

É apenas a Semana 1 e é aqui que Daboll e os Giants estão. Nabers está sendo forçado a responder perguntas sobre se seu quarterback é bom o suficiente. Ele foi até questionado em sua entrevista pós-jogo se Jones o procurou tanto quanto ele esperava em seu primeiro jogo na carreira.

Daboll vai ter as mãos ocupadas mantendo-se unido, especialmente se eles não conseguirem vencer na estrada no domingo contra o Washington Commanders (13h00 horário do leste dos EUA, Fox). Se os Giants perderem para Minnesota e Washington, onde haverá vitórias? O que isso significa para Daboll e muitos dos caras no vestiário? Os Giants têm o Cleveland Browns e o Dallas Cowboys no convés nas semanas 3 e 4.

A derrota também parece estar desgastando Lawrence. Ele disse à ESPN algumas semanas atrás “há apenas uma quantidade limitada de BS que uma pessoa pode lidar”.

Os jogadores são parte dessa equação. Mas o técnico também, que tem a responsabilidade final de manter todos juntos.

Cabe a Daboll garantir que ele não perca esse vestiário já frágil. Não vai ser fácil se essa temporada for para onde a Semana 1 sugere que está indo.