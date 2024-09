Gigi Hadid arrasa vestido colante feito de fita de embalagem amarela DHL

Gigi Hadid parecia pronta para ser enviada na noite de sexta-feira durante a Paris Fashion Week… quando ela surpreendeu com um minivestido justo feito inteiramente de fita adesiva amarela com o logotipo da DHL.

No entanto, nem tudo foi tranquilo para Gigi… porque ela pareceu quase evitar uma queda quando seus saltos – também gravados com o logotipo da DHL – balançaram quando ela deu um passo errado. Mas ela se recuperou rapidamente!

Entre as estrelas que assistem no segmento da coleção Vetements no público PFS… Tempero de gelo, Bela Thorne, Normani dar Tom Daly!