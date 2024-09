Gilbert Burns explica por que não ficou surpreso com a vitória dominante de Belal Muhammad no título

Belal Muhammad pode ter sido o azarão antes de sua luta pelo título contra Leon Edwards no UFC 304, mas ele rapidamente provou seu valor como campeão.

Depois de esperar mais de um ano para lutar pelo ouro do UFC, Muhammad aproveitou ao máximo sua oportunidade com uma performance impressionante para destronar Edwards e reivindicar o título dos meio-médios. Por mais que parecesse que as probabilidades estavam contra Muhammad indo para a luta, um de seus antigos inimigos tinha muita fé de que ele se tornaria campeão.

Gilbert Burns, a última pessoa a enfrentar Muhammad antes de sua luta pelo título, não ficou surpreso com o resultado. Ele diz que previu a virada do UFC 304 bem antes de acontecer.

“Eu meio que vi isso chegando”, disse Burns ao MMA Fighting. “Especialmente [because] Leon é um grande lutador, mas sempre que ele dizia, ‘Vou nocautear esse cara’ — mano, é difícil nocautear Belal. O cara tem um queixo. Leon Edwards nas últimas, não sei, 10 lutas, ele tem talvez um nocaute contra Kamaru [Usman]. Fora isso, ele não nocauteia ninguém.

“Na técnica, em termos de trocação, Leon Edwards é muito, muito bom, mas juntando tudo com o ritmo, com o volume, mantendo-se na sua cara com quedas, boxe sujo, especialmente fazendo o acampamento com Islam [Makhachev] e Khabib [Nurmagomedov]Eu meio que senti que esse era o caminho para Belal vencer — e ele fez exatamente o que tinha que fazer.”

No final do dia, Burns foi um dos poucos que previram a performance impressionante de Muhammad. Ele esperava que Edwards fizesse uma luta melhor do que fez naquela noite em Manchester, Inglaterra, mas, no final das contas, Muhammad não deixou dúvidas sobre sua coragem, dominando amplamente a luta tanto em pé quanto com seu grappling ao longo de cinco rounds para se tornar campeão do UFC.

“Não fiquei impressionado — eu sabia o que ele estava fazendo”, disse Burns. “Ele teve uma longa pausa se preparando para essa luta e acho que ele estava se alimentando do [fact that] O UFC o fez esperar, Leon o fez esperar. Ele estava farto disso. Ele estava com muita fome. Ele trabalhou super duro. Você viu que ele estava em uma forma incrível.

“Eu só pensei que Leon faria um trabalho um pouco melhor na defesa, mas ainda assim [expected to see] Belal o sobrecarregando com trabalho. Belal parecia muito bem em se tornar campeão. As pessoas não podem mais negá-lo.”

Imediatamente após sua vitória, Muhammad começou a olhar para o futuro, traçando planos para defender seu título contra os maiores e melhores desafios que o UFC poderia lhe lançar.

Apesar de viver na era da “luta pelo dinheiro”, onde escolher oponentes populares às vezes supera concorrentes mais dignos, Muhammad deixou claro que quer ser um campeão lutador que derrote os principais concorrentes em sua divisão dos meio-médios.

Essa lista começa potencialmente com o invicto destruidor Shavkat Rakhmonov, e Burns agradece que Muhammad tenha reconhecido isso imediatamente.

“Ele é um bom campeão”, disse Burns. “Acho que ele está fazendo uma boa coisa enfrentando Shavkat [Rakhmonov]a competição mais difícil que existe, quem quer que seja o número 1 [ranked contender]. Gosto do que ele está fazendo.”

Como o UFC já mapeou o restante do cronograma para 2024, há uma boa chance de Muhammad não lutar novamente este ano. Todos os principais cards de pay-per-view restantes estão efetivamente reservados, exceto uma confirmação oficial sobre Jon Jones x Stipe Miocic no UFC 309 em novembro, e então o card de fim de ano no UFC 310 em 7 de dezembro.

Se Muhammad não defender seu título em 2024, Burns gosta da ideia de um verdadeiro candidato ao título número 1 surgir, com Rakhmonov potencialmente enfrentando outro peso médio de alto nível.

“Em toda a divisão, eu acho [Rakhmonov is] o cara que mais merece, mas eu sei que ele ia lutar com Jack Della Maddalena,” disse Burns. “Foi uma boa luta, mas Jack ainda tem uma lesão no braço, ele passou por algumas operações para deixar o braço bom. Mas se Belal não estiver pronto este ano, acho que Shavkat deveria fazer mais uma este ano, talvez [against] Jack ou talvez Ian Garry. Acho que esses são os caras no topo. Kamaru está lá, mas são três derrotas [in a row]ele meio que não merece isso agora. Colby [Covington is there, too]mas ele não está fazendo nada. Leon, não acho que ele mereça uma revanche agora.

“Shavkat contra Jack ou Ian Garry faria muito sentido para ser o próximo. Shavkat pode ser o próximo se Belal estiver pronto para ir em Abu Dhabi ou em Salt Lake City, mas se ele tiver que adiar devido a essas lesões, Shavkat pode fazer mais uma para conseguir, então temos um claro candidato ao nº 1.”