Gisele Bündchen revela filosofia de vida que a ajudou a se recuperar após o divórcio de Tom Brady

O brilho pós-divórcio de Gisele Bündchen deixou os fãs maravilhados enquanto a supermodelo continua a prosperarmesmo depois de sua separação do ícone da NFL Tom Brady. Recentemente, Gisele compartilhou uma visão profundamente pessoal que a ajudou a enfrentar os desafios mais difíceis da vida, especialmente o fim do seu casamento de 13 anos.

Durante uma recente sessão de perguntas e respostas no Instagram, uma fã perguntou a Gisele se ela acreditava “tudo acontece por uma razão.” A mãe de dois filhos respondeu com uma resposta sincera: “Sim, eu sei. Mesmo que você não saiba por que algo está acontecendo no momento, o tempo eventualmente revela o motivo. Tudo está acontecendo para nós – para o nosso crescimento.”

Essa mentalidade poderosa claramente desempenhou um papel na vida de Gisele transformação incrível desde o divórcio. A supermodelo explicou que sua filosofia também se reflete em seu livro Liçõesonde ela se aprofunda na ideia de que os desafios da vida nos empurra para crescer e nos tornarmos versões melhores de nós mesmos.

Uma fonte próxima a Gisele acrescentou: “Ela floresceu desde sua separação de Tom Brady. Ela está segura, feliz e focada em sua vida – ela não tem tempo para pensar nos aspectos negativos.”

Gisele abraçou sua vida pós-divórcio

O casamento de Gisele e Tom terminou em outubro de 2022depois de 13 anos juntos. Embora a separação tenha gerado um frenesi na mídia, o ex-casal poderoso conseguiu manter o respeito mútuo. Eles compartilham a guarda conjunta de seus dois filhos, Benjamim e Vivianecom Tom também compartilhando um filho mais velho, Jack, de um relacionamento anterior.

Apesar do escrutínio público, Gisele abraçou este novo capítulo. Ela voltou ao mundo da modelagem, até mesmo recuperando sua posição como modelo da Victoria’s Secretao mesmo tempo que equilibra vários endossos de marca. Tom, por outro lado, assinou um grande acordo com a FOX Sports e continua a construir seu império pós-NFL.

Eles seguiram em frente

Refletindo sobre sua separaçãodisse Gisele Feira da Vaidade que com o tempo, ela e a ex-estrela do New England Patriots simplesmente perceberam eles queriam coisas diferentes na vida. Embora a jornada deles não tenha sido fácil – uma fonte certa vez descreveu a batalha legal como “nojento”-ambos seguiram em frente, escolhendo se concentrar em seu próprio crescimento pessoal e seus filhos.

A graça de Gisele sob pressão e sua filosofia de vida realmente a ajudaram a virar a página, mostrando ao mundo que os momentos mais difíceis da vida também pode ser o seu elemento mais transformador.