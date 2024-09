GM dos Blue Jackets focado na temporada em meio à tristeza por Johnny Gaudreau

BUFFALO, NY — Ouvir os sons familiares de tacos batendo e discos batendo nas tábuas e no vidro enquanto assistia aos jogadores do Columbus Blue Jackets nas arquibancadas de uma pista fria em uma tarde quente de fim de verão não foi o suficiente para lavar os resíduos persistentes de tristeza de Don Waddell no sábado.

O gerente geral dos Blue Jackets reconheceu que isso levará mais tempo do que qualquer um pode imaginar: semanas, meses, talvez uma temporada inteira e mais.

O que importa é como passar o fim de semana participando do Sabres Prospects Challenge representou o começo do que Waddell chamou de um dos primeiros passos para reorientar o hóquei e o futuro após as mortes da estrela de Columbus, Johnny Gaudreau, e de seu irmão Matthew, quando foram atropelados por um suposto motorista bêbado enquanto andavam de bicicleta em 29 de agosto.

“Temos que jogar hóquei”, disse Waddell. “Não vamos esquecer Johnny e sua família, a família Gaudreau.”

Ele então refletiu sobre o discurso que a esposa de Johnny Gaudreau, Meredith, fez durante o funeral dos irmãos na segunda-feira, pedindo aos enlutados que sigam em frente, assim como ela, concentrando-se na criação dos filhos.

“Todo mundo sabe que Johnny quer que eles joguem hóquei”, disse Waddell. “E todo mundo está se unindo em torno disso.”

A retomada do hóquei em Columbus começou na semana passada, quando a maioria dos jogadores do Blue Jackets retornou às suas instalações para ficarem juntos e se apoiarem uns nos outros a pedido de Waddell e do capitão do time Boone Jenner. Ela continuará na quinta-feira, quando o time abrir o campo de treinamento, exatamente três semanas após os Gaudreaus terem sido mortos.

“Trágico. Sem sentido. Mas agora temos que nos concentrar em tentar deixar nosso time pronto para jogar hóquei este ano”, disse Waddell. “Todos nós lamentamos e nos curamos de forma diferente, mas acho que como um time estarmos juntos assim será essencial para eles seguirem em frente.”

Um minuto de silêncio foi feito em homenagem a Johnny e Matthew Gaudreau antes do jogo de exibição de prospectos entre os Blue Jackets e os Sabres na sexta-feira à noite. Foto AP/John Wawrow

A tragédia não é estranha para Waddell ou para os Blue Jackets.

Waddell era gerente geral do então Atlanta Flames em 2003, quando Dany Heatley perdeu o controle do carro e bateu em um muro, com o acidente matando o passageiro e companheiro de equipe Dan Snyder. Em 2021, o goleiro do Blue Jackets, Matiss Kivlenieks, morreu durante um acidente com fogos de artifício no dia 4 de julho.

Waddell colocou ênfase em si mesmo e no técnico Dean Evason — ambos recém-chegados a Columbus nesta offseason — para guiar o time durante o que será uma temporada emocionante.

“Agora, se eu acho que haverá alguns dias sombrios? Não ficarei surpreso”, disse Waddell.

Os lembretes das mortes dos Gaudreaus permanecem aparentes e foram refletidos em Buffalo na sexta-feira à noite. Um minuto de silêncio foi feito em homenagem aos irmãos antes do faceoff de abertura de um jogo entre os Blue Jackets e os Sabres.

Depois, o promissor jogador de Columbus, Gavin Brindley, relembrou os momentos que passou com Johnny Gaudreau em Columbus e como companheiros de equipe representando os Estados Unidos no campeonato mundial de hóquei na República Tcheca, em maio.

“Ele foi um dos meus maiores mentores no campeonato mundial”, disse Brindley. “Não sei dizer quantas vezes saímos com Meredith, fotos no meu telefone. É tão difícil olhar para trás e ver esse tipo de coisa.”

A NHL e a Associação de Jogadores da NHL estão fornecendo ajuda aos Blue Jackets na forma de aconselhamento sobre luto, segurança do público em vigílias e abordando questões de hóquei, como a possível alteração das regras do teto salarial da liga para fornecer alívio a Columbus da necessidade de atingir a folha de pagamento mínima da NHL devido ao vazio deixado pelo contrato de Gaudreau.

“Os Blue Jackets, não acho que ninguém esteja focado de um ponto de vista organizacional, de um ponto de vista de hóquei, quanto ao que vem a seguir, porque acho que todos ainda estão em choque”, disse o comissário da NHL Gary Bettman à The Associated Press na semana passada. “Não acho que ninguém esteja focado agora, além da parte do luto, o que é compreensível.”

Grande parte do fardo recaiu sobre Waddell, que tem mantido discussões com a NHL e a NHLPA e lidado com programas de extensão com o parceiro dos Blue Jackets, OhioHealth, ao mesmo tempo em que supervisiona os preparativos para o campo de treinamento e avalia suas perspectivas em Buffalo.

Há também sua escalação para atender, que ele disse ter duas vagas para a frente, uma envolvendo Justin Danforth, que pode perder o início da temporada devido a uma lesão no pulso. Waddell não precisou mencionar a segunda vaga.

Por mais cansativo e emocionante que tenha sido, Waddell encontrou conforto em seu elemento, na pista, e ansioso pelo início do campo de treinamento.

“Os caras estão em ótima forma. Já fizemos muitos testes e eles estão ansiosos para começar”, disse Waddell. “Temos um motivo para jogar. E faremos o melhor disso.”