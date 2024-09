GMs da NWSL: reformas de jogadores “foram longe demais” desde casos de abuso

Dois anos após alegações de má conduta e abuso sexual abalarem a NWSL, alguns gerentes gerais da liga agora estão expressando preocupações de que as reformas para os jogadores “foram longe demais”, revelou uma pesquisa da ESPN, o que gerou resistência da associação de jogadores.

Em uma pesquisa anônima da ESPN com GMs de cada um dos 14 times da liga, todos disseram unanimemente que a cultura da liga passou por uma mudança drástica na responsabilização desde que duas investigações em 2022 revelaram abusos sistêmicos na NWSL.

Mas o sentimento predominante era que “o pêndulo oscilou muito para o outro lado”, uma frase que dois GMs diferentes usaram literalmente.

“Acho que ainda é um lugar muito estressante para a equipe”, disse um GM. “Acho que você tem que ser muito calculista em cada conversa, cada interação que você tem com os atletas. Temos que errar do lado de políticas extremamente positivas ou conservadoras que eu acho que em qualquer outro ambiente profissional ou corporativo não existiriam necessariamente.”

No mês passado, a liga e a associação de jogadores assinaram um novo acordo coletivo de trabalho de seis anos que concede liberdade total de ação após o término dos contratos, a eliminação de recrutamento de jogadores, um teto salarial mais alto, um aumento considerável nos salários mínimos e benefícios expandidos de licença parental e assistência à infância.

O novo CBA é o resultado de reformas implementadas após as alegações de má conduta e abuso sexual.

A liga implementou programas de treinamento para treinadores e fez contratações importantes para supervisionar as práticas de contratação, tudo isso com base no primeiro CBA assinado em 2022.

Os GMs, que falaram com a ESPN sob condição de anonimato para que pudessem expressar livremente suas opiniões sobre uma série de tópicos, foram questionados sobre reformas, e alguns expressaram preocupações voluntariamente.

“Há um medo entre a equipe sobre o que você pode dizer, o que você não pode dizer, o que você tem que pedir permissão aos jogadores, o que você não pode, se você vai ter problemas por isso”, disse um GM. “E isso significa, para mim, que foi longe demais.”

A chefe da NWSLPA, Meghann Burke, no entanto, disse que era “desonesto” que os GMs apoiassem simultaneamente a melhoria da proteção aos jogadores e depois alegassem que os jogadores têm muito poder.

“Rejeito categoricamente que haja uma base probatória ou factual para a narrativa de que os jogadores têm muito poder”, disse Burke à ESPN, acrescentando que ela ouve essas opiniões em particular há anos, inclusive de alguns indivíduos que já foram removidos da liga.

“É hipócrita concordar simultaneamente que a liga foi completamente transformada e que criamos um ambiente de trabalho e uma cultura mais saudáveis ​​e melhores, e simultaneamente alegar que os jogadores têm muito poder, porque você não pode ter um sem o outro. Os jogadores fizeram o trabalho de transformar esta liga. Não havia um salvador — nenhuma liga, nenhum time, ninguém mais que viria e transformaria a NWSL. Eram os próprios jogadores.”

Os GMs apontaram a incapacidade de realizar, ou talvez o medo de realizar, uma reunião individual com um jogador sobre táticas de jogo ou desempenho.

Burke acredita que essas são interpretações errôneas do que não é permitido.

Um treinador ou GM e um jogador se encontrando para tomar um café em um espaço público, para citar uma hipótese, é permitido, disse Burke.

“Os humanos mudam muito mais devagar do que regras e palavras no papel”, ela disse, acrescentando que tem empatia por aqueles que tentam acompanhar as mudanças. Ela disse que está genuinamente encorajada que as pessoas estejam pensando sobre seus comportamentos, e tal reflexão ajudará as regras a se cristalizarem ao longo do tempo.

“Acho que não há problema em as pessoas não terem certeza, e isso faz parte desse processo de transformação. Acho que, à medida que nos acostumarmos com as mudanças que foram implementadas, nos próximos anos, as pessoas não vão mais se perguntar”, disse Burke.

A diretoria da liga, ecoando as preocupações dos GMs, também está pensando ativamente sobre como dar melhor suporte aos treinadores, não apenas aos jogadores. Em uma entrevista exclusiva com a ESPN no início deste ano, a comissária da NWSL, Jessica Berman, disse que os jogadores não podem estar no seu melhor sem um treinamento de ponta, e a liga deve fornecer aos treinadores mais recursos para entender o que é apropriado ou não.

Berman enfatizou que esse trabalho deve ser feito em adição — e não em vez de — melhorar a liga para os jogadores.

“Eles devem se sentir superconscientes do que fazem, mas não a ponto de se sentirem sem apoio ou paralisados”, disse Berman sobre os treinadores.

A chefe da NWSLPA, Meghann Burke, credita aos jogadores a transformação da liga. Imagens Getty

“Estamos tentando fazer isso para os treinadores e a equipe esportiva, a equipe técnica, para garantir que tenhamos a confiança deles também. Precisamos da confiança dos jogadores, precisamos da confiança dos treinadores, e todos nós precisamos trabalhar juntos para garantir que estamos fornecendo o melhor ambiente de trabalho possível para todos. Isso também é do interesse dos jogadores. Os jogadores também precisam disso.”

A liga implementou programas de treinamento para treinadores. Nos últimos dois anos, a NWSL fez uma parceria com a Positive Coaching Alliance para sediar uma cúpula sobre “estabelecer e manter a cultura organizacional e de equipe” e como construir confiança e facilitar conversas difíceis.

A NWSL também fez contratações importantes para supervisionar RH e outras estratégias, incluindo Lauren Lopez como chefe de pessoas e cultura em dezembro de 2022 e Olivia Wynn, ex-investigadora do Departamento de Justiça dos EUA, como diretora de segurança da liga em junho de 2023.

O mandato de quatro anos de Berman como comissário começou em 20 de abril de 2022.

“Você não quer que eles sintam que todos estão esperando que eles cometam um erro”, disse Berman sobre os treinadores.

“Queremos que eles sintam que somos um mundo onde, deixando de lado as pessoas que fizeram coisas horríveis, somos todos humanos. Todos cometem erros. Contanto que você esteja — como eu disse em todos os comunicados de imprensa quando emitimos disciplina — reconhecendo o erro e disposto a trabalhar em si mesmo, e expressando um compromisso de ser melhor, e você passa por sua remediação e seu treinamento, queremos pessoas assim. Não esperamos perfeição.”

Um GM disse sobre o aumento do escrutínio após as reformas: “Foi um pouco prejudicial — e acho que é necessário deixar claro”.

Essa mudança drástica na responsabilização ocorre depois que alegações de abuso ganharam as manchetes em 2021.

Paul Riley, que treinou vários times da NWSL, foi acusado de ter coagido sexualmente jogadoras enquanto treinava o Portland Thorns.

Enquanto isso, o ex-técnico do Chicago Red Stars, Rory Dames, e o ex-técnico do Washington Spirit, Richie Burke, supostamente abusaram verbal e emocionalmente dos jogadores.

Os jogos foram cancelados porque os jogadores se recusaram a entrar em campo após a reportagem sobre Riley, colocando o futuro da liga em dúvida.

Uma investigação encomendada pela US Soccer e liderada pela ex-procuradora-geral dos EUA Sally Yates, publicada em outubro de 2022, confirmou os relatos de abuso e revelou outros abusos anteriormente não públicos da ex-técnica do Racing Louisville, Christy Holly.

Uma segunda investigação foi realizada pela liga e pela Associação de Jogadores da NWSL.

Crucialmente, as investigações detalharam como a liderança anterior da NWSL falhou em dar atenção às preocupações dos jogadores e permitiu que treinadores fossem potencialmente abusivos.

Desde então, a NWSL e a NWSLPA assinaram seu primeiro acordo de negociação coletiva no início de 2022 e concordaram com um novo no mês passado.

A associação de jogadores da NWSL foi criada em 2017 e o sindicato se tornou afiliado da AFL-CIO em 2021, juntando-se às associações de jogadores da NFL e da MLB no Conselho de Esportes da AFL-CIO.

A liga e os jogadores também colaboraram para desenvolver um código de conduta para treinadores e uma política de não confraternização, cada um dos quais foi citado publicamente este ano nas demissões de membros da equipe do Kansas City Current e do Houston Dash.

A pronta adjudicação desses dois incidentes recentes são sinais de que os processos estão funcionando. Mas esses também eram cenários preto e branco: qualquer relacionamento envolvendo um jogador ou treinador (ou qualquer pessoa com poder sobre o jogador) é estritamente proibido.

Alguns gerentes gerais expressaram preocupação à ESPN sobre as áreas cinzentas das interações cotidianas e se uma reclamação de um jogador poderia prejudicar desproporcionalmente a reputação de um treinador ou membro da equipe devido a um mal-entendido.

“A liga foi de um extremo do espectro para outro”, disse outro GM. “Precisamos encontrar um meio termo.”

Esses sentimentos foram compartilhados repetidamente, mas não foram unânimes.

Vários GMs falaram apenas positivamente sobre as mudanças feitas devido às reformas, com um GM afirmando que o equilíbrio precisava voltar a favorecer os jogadores após a liga ter acertado as contas com supostos abusos de treinadores.

Como disse outro GM: “As conversas que estamos tendo no processo geraram mais transparência e abertura entre nossas equipes, o que é muito saudável.”