Gol de Ronaldo ajuda Pioli a estrear com vitória; Toney marca os primeiros gols sauditas

Cristiano Ronaldo abriu o placar quando o Al Nassr derrotou o Al Ettifaq por 3 a 0 e deu a vitória a Stefano Pioli em seu primeiro jogo como técnico do clube da Arábia Saudita na sexta-feira.

O italiano, que levou o AC Milan ao título da Série A em 2022, foi nomeado na quarta-feira para suceder Luis Castro. O técnico português foi demitido no dia anterior devido ao início lento do Al Nassr na temporada, com apenas uma vitória em três jogos da Saudi Pro League.

Ronaldo, que perdeu o empate do Al Nassr por 1 a 1 na Elite da Liga dos Campeões da AFC contra o Al-Shorta do Iraque na segunda-feira devido a uma infecção viral, marcou de pênalti aos 33 minutos, marcando seu terceiro gol na temporada.

No segundo tempo, Salem Al-Najdi e Anderson Talisca ampliaram o placar.

Cristiano Ronaldo comemora após abrir o placar para o Al Nassr na vitória sobre o Al Ettifaq. Yasser Bakhsh/Getty Images

A derrota foi a primeira desta temporada para o Al Ettifaq, mas o time treinado por Steven Gerrard ficou em terceiro. O Al Nassr foi para o quarto lugar.

O Al Ahli ficou em quinto depois que dois gols de Ivan Toney ajudaram o clube de Jeddah a vencer o Damac por 4 a 2.

Toney, contratado do Brentford, clube da Premier League inglesa, em agosto, abriu o placar para Gabri Veiga antes de marcar seus primeiros gols desde a transferência para a Arábia Saudita.

O ex-atacante do Liverpool Roberto Firmino marcou o outro gol.

Al Hilal e Al Ittihad estão em primeiro e segundo lugar na classificação e se enfrentam no sábado.

Informações da Associated Press contribuíram para esta reportagem.