Golden State Warriors revela novo uniforme Classic Edition

O Golden State Warriors revelou seus uniformes Classic Edition para a temporada 2024-25 na terça-feira.

O visual é uma homenagem à era do Philadelphia Warriors, que durou de 1946 a 1962, encabeçada por dois campeonatos e as três primeiras temporadas de Wilt Chamberlain na liga. A próxima temporada do Golden State marca o 70º aniversário da vitória do segundo campeonato do Philadelphia Warriors.

Inspirado no uniforme principal da Filadélfia, o visual todo branco apresenta vermelho e dourado na camada externa da camisa, com sombreamento azul nos números e “Warriors” no peito.

A revelação acontece no aniversário de Jackie Moore. Em 1955, Moore se tornou o primeiro jogador negro dos Warriors.

Mergulhando fundo no visual clássico 👀 foto.twitter.com/rFy8u5UFH1 — Golden State Warriors (@warriors) 24 de setembro de 2024

Em 1955, Jackie Moore se tornou o primeiro jogador negro a jogar pelos Warriors. Em seu 92º aniversário, homenageamos seu legado com a apresentação de nossa camisa Classic Edition, uma homenagem ao uniforme que ele usou enquanto mudava o jogo. foto.twitter.com/OatXt9clI3 — Golden State Warriors (@warriors) 24 de setembro de 2024

“Nosso novo Uniforme Classic Edition é um testamento ao rico legado dos Warriors e um aceno à história que molda nossa identidade como um time”, disse a vice-presidente sênior de marketing dos Warriors, Amanda Chin, em um comunicado à imprensa. “Este uniforme icônico foi trazido de volta para representar nossa orgulhosa herança e o espírito pioneiro de jogadores como Jackie Moore, que faz 92 anos hoje.”

Os Warriors usaram o visual retrô azul dos uniformes de estrada da Filadélfia durante a temporada 2021-22. (Foto de Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images)

O uniforme branco Classic Edition dos Warriors é a segunda vez que a franquia utiliza o guarda-roupa da era da Filadélfia. Durante a temporada 2021-22, eles usaram um visual azul de estrada retrô.

Stephen Curry quebrou o recorde de cestas de três pontos da NBA ao usar a camisa azul.

O Golden State estreará o visual contra o New Orleans Pelicans em 29 de outubro.