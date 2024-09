Goleiro do Barcelona Ter Stegen fica fora por meses por lesão no joelho

Uma lesão no joelho afastará o goleiro do Barcelona Marc-André ter Stegen por meses, depois que ele foi carregado em uma maca durante a vitória de 5 a 1 sobre o Villarreal no domingo, pela LaLiga, confirmou uma fonte à ESPN.

O técnico do Barça, Hansi Flick, confirmou que a lesão parece ser “enorme e séria”, mas acrescentou que não poderia dar nenhum prazo até que ele passasse por mais exames.

A estação de rádio RAC1 informou que Ter Stegen, que foi levado para um hospital perto do Estádio de la Cerámica do Villarreal, pode ficar fora por até oito meses, o que o deixaria fora do resto da temporada.

“Não parece bom para Marc”, disse Flick à televisão espanhola após o jogo. “Temos que esperar para saber o diagnóstico completo da lesão, mas é verdade que parece ser realmente séria.”

Ter Stegen, 32, caiu no chão após reivindicar um escanteio no final do primeiro tempo e ficou imediatamente claro que ele não conseguiria continuar. Iñaki Peña o substituiu.

A lesão do internacional alemão manchou o que de outra forma seria um bom dia para o Barça, que marcou cinco vezes e somou seis vitórias em seis jogos na LaLiga nesta temporada, permanecendo quatro pontos à frente na liderança da tabela.

“Essa lesão nos deixa tristes”, disse Flick em uma entrevista coletiva. “Quando você vence por 5 a 1 no Villarreal, os fãs aqui no estádio, também aqueles que assistem pela televisão, viram uma partida fantástica.

“Também do Villarreal, [they played with] velocidade inacreditável e foram dinâmicos na partida. Com grandes gols nossos, ficamos muito felizes com o 5-1, mas no final ficamos tristes porque acho que a lesão vai ser enorme, mas temos que esperar por informações.”

Jogadores do Barcelona gesticulam para as laterais do campo após a lesão do goleiro Marc-Andre ter Stegen. Imagens Getty

Ter Stegen se junta a uma longa lista de lesionados no Barça, com Ronald Araújo, Andreas Christensen, Marc Bernal, Frenkie de Jong, Gavi, Fermín López e Dani Olmo também fora de ação.

Apesar disso, o Barça tem o melhor histórico na LaLiga, com Flick mais uma vez apostando nos jovens do Villarreal ao dar as primeiras titularidades da temporada a Sergi Domínguez e Pablo Torre, enquanto Gerard Martín também chegou ao time como lateral-esquerdo.

“No final, o time tem bom caráter”, disse Flick sobre a capacidade do Barça de superar contratempos nesta temporada.

“Eu diria que a atitude é inacreditavelmente boa. Eu amo isso, todo dia, a mistura entre muito focado e também curtindo jogar futebol. É disso que gostamos.

“Temos que aceitar [the injuries]. Marc hoje, foi um acidente. É muito difícil, mas temos jogadores suficientes. Estou muito orgulhoso do time e de como eles jogaram. Todos que entraram foram fantásticos. Foi uma grande vitória para nós.”

Dois gols de Robert Lewandowski — seu quinto e sexto gols na LaLiga nesta temporada — deram ao Barça uma vantagem de 2 a 0 antes de Ayoze Pérez, do Villarreal, diminuir o placar indo para o intervalo.

O time da casa então saiu voando das armadilhas no segundo tempo, tendo o segundo de três gols anulados por impedimento e acertando o travessão antes de Pablo Torre restaurar a liderança de dois gols do Barça. Torre também armou o gol de abertura para Lewandowski.

Raphinha então marcou duas vezes para garantir os três pontos para o Barça, o segundo após um passe sublime de Lamine Yamal, depois que o cabeceio de Thierno Barry foi anulado por impedimento.

Houve alguns momentos desagradáveis ​​nos últimos momentos da partida, com Yamal sendo submetido a alguns desafios duros enquanto os jogadores do Villarreal ficavam frustrados.

“Temos que proteger todos os jogadores”, disse Flick. “Não vi as situações tão claras, talvez quando analisar o jogo eu possa dizer mais, mas não quero falar muito sobre Lamine.

“Ele está indo muito bem, tem muita qualidade, mas os outros jogadores também. Lewandowski e Raphinha com gols hoje, nossos zagueiros centrais, nosso meio-campo é realmente criativo. Somos um time na defesa e no ataque, uma unidade compacta… um time que ama jogar um pelo outro.”