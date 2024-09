Governador da Geórgia assina ordem para permitir que escolas paguem jogadores

As escolas na Geórgia têm cobertura legal para começar a pagar seus atletas diretamente, de acordo com uma ordem executiva assinada pelo governador do estado na terça-feira de manhã.

O governador Brian Kemp assinou uma ordem que proíbe a NCAA ou conferências atléticas de punir qualquer universidade ou faculdade na Geórgia por “oferecer compensação ou compensar um atleta-estudante intercolegial pelo uso do NIL desse atleta-estudante”.

As regras da NCAA atualmente proíbem escolas de pagar diretamente atletas pelos direitos de usar seu nome, imagem e semelhança. A associação concordou em retirar sua restrição sobre escolas que pagam por acordos NIL como parte de um acordo antitruste pendente, mas esse acordo não foi finalizado. Se o acordo for aprovado em sua forma atual, espera-se que essas novas regras entrem em vigor no início do próximo ano acadêmico. A ordem na Geórgia entra em vigor imediatamente.

A ordem da Geórgia é semelhante a uma lei aprovada em julho pela Assembleia Legislativa da Virgínia, que deu às escolas daquele estado a proteção para pagar diretamente seus atletas por meio de acordos NIL sem enfrentar penalidades da NCAA.

Os diretores atléticos da Virgínia e da Virginia Tech se recusaram a compartilhar quaisquer planos de pagamento direto aos atletas no momento em que o projeto de lei foi assinado e não fizeram nenhum anúncio público sobre como aproveitar a capacidade de pagar os jogadores desde que a lei entrou em vigor em 1º de julho.

Fontes disseram à ESPN que nem a Georgia nem a Georgia Tech — as duas escolas de conferência de poder no estado — têm planos de começar a pagar seus jogadores imediatamente. Em vez disso, a ordem executiva dá a eles a opção de pagar os jogadores se outras escolas ao redor do país começarem a fazer isso.

“Estendemos nossa sincera gratidão ao governador Brian Kemp por sua liderança hoje”, disseram o diretor atlético da Geórgia, Josh Brooks, e o diretor atlético da Georgia Tech, J Batt, em uma declaração compartilhada à ESPN na terça-feira. “Na ausência de regulamentação nacional de nome, imagem e semelhança, esta ordem executiva ajuda nossas instituições com as ferramentas necessárias para dar suporte total aos nossos atletas-estudantes em sua busca por oportunidades NIL, permanecer competitivos com nossos pares e garantir o sucesso de longo prazo de nossos programas de atletismo.”

A NCAA não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Outros estados consideraram a legislação para ajudar suas escolas a facilitar o pagamento aos jogadores. O Missouri, por exemplo, tem uma lei que permite que as escolas direcionem dinheiro a terceiros, que por sua vez pagam atletas para aparecerem em material de marketing da escola.

O acordo antitruste pendente, se aprovado, também limitaria a quantia de dinheiro que as escolas dos EUA podem dar diretamente aos atletas. Espera-se que o limite seja um pouco maior que US$ 20 milhões em seu primeiro ano e aumente anualmente.

Sob suas leis atuais, escolas na Virgínia e Geórgia poderiam começar a pagar atletas imediatamente, sem qualquer limite na quantia de dinheiro que eles fornecem. Se o fizerem, a NCAA terá que contestar a nova ordem executiva no tribunal se quiser impedi-los.