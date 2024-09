GP de Singapura: Max Verstappen ignora imprensa em protesto da FIA

CINGAPURA — Max Verstappen se recusou a dar respostas completas durante uma coletiva de imprensa pós-qualificação no Grande Prêmio de Cingapura, em um aparente protesto contra a decisão do órgão regulador de penalizá-lo por xingar durante a sessão de imprensa de quinta-feira.

O tricampeão mundial recebeu a versão de serviço comunitário da F1 após usar a palavra “f—ed” durante a coletiva de imprensa oficial da FIA na quinta-feira.

Depois de se classificar em segundo lugar na noite de sábado em Cingapura, ele foi obrigado a comparecer à coletiva de imprensa pós-classificação da FIA para responder perguntas sobre a sessão.

Ele deu sete respostas breves a perguntas individuais, antes de dizer aos jornalistas: “Eu preferiria que vocês fizessem essas perguntas fora do [press conference] sala.”

Quando a sessão, que incluiu Lando Norris e Lewis Hamilton, chegou ao fim, Verstappen concordou em falar com jornalistas do lado de fora da sala, que fica no prédio principal dos boxes.

Devido ao seu compromisso de falar com emissoras de TV após a coletiva de imprensa, um representante da FIA o impediu de falar com jornalistas diretamente do lado de fora da sala e, em vez disso, Verstappen respondeu a perguntas enquanto descia as escadas do centro de mídia para o box da TV.

Questionado se suas respostas curtas eram algum tipo de protesto contra a penalidade, Verstappen disse: “É claro que acho ridículo o que aconteceu.

“Então por que eu deveria dar respostas completas, já que é muito fácil, aparentemente, você receber uma multa ou algum tipo de penalidade?

“Então prefiro não falar muito, poupar minha voz e, claro, podemos fazer as entrevistas em outro lugar.”

Após a coletiva de imprensa de quinta-feira, Verstappen foi convocado à sala dos comissários por causa de sua linguagem, na qual o painel de quatro comissários considerou que ele havia violado o Código Esportivo Internacional.

Eles ordenaram que o piloto da Red Bull “realizasse algum trabalho de interesse público” como penalidade, o que difere de decisões anteriores na F1 sobre o uso de palavrões que resultaram em advertências formais ou penalidades financeiras.

“Eles querem criar um precedente”, disse Verstappen no sábado. “As pessoas receberam advertências ou uma pequena multa [in the past] e agora comigo eles querem dar um exemplo ainda maior, eu acho, o que para mim é um pouco estranho, claro, porque eu não xinguei ninguém em particular, eu só disse uma coisa sobre meu carro.

“Está no código, sabia? Eles têm que seguir o livro e não são os comissários, não quero culpar os comissários porque eu realmente tive uma conversa muito boa com eles e eles precisam seguir o código, o livro. Acho que eles são bem compreensivos, mas é difícil para eles também.”

Max Verstappen deu apenas respostas curtas durante seu depoimento à imprensa após a qualificação no Grande Prêmio de Cingapura. Mark Thompson/Getty Images

A penalidade ocorreu após comentários feitos esta semana pelo presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, que disse querer uma repressão aos palavrões dos pilotos.

“Nós não somos rappers, sabia?”, disse Ben Sulayem à Autosport. “Eles dizem a palavra com F quantas vezes por minuto? Nós não estamos nisso. São eles e nós somos [us].”

Quando perguntaram a Verstappen no sábado como ele se sentia ao ser penalizado por expressar seus sentimentos, o piloto da Red Bull disse: “Quer dizer, honestamente, acho que o que eu disse não foi tão ruim.

“Claro, eu entendo que se você mirar em alguém isso é ruim.

“As emoções podem ser intensas, mas ainda assim não está tudo bem, eu entendo isso. Mas eu senti que era bem ridículo o que me foi dado.”

Norris e Hamilton estavam sentados ao lado de Verstappen na coletiva de imprensa da FIA e responderam perguntas em solidariedade ao colega piloto.

“Acho que é uma piada, para ser honesto”, disse Hamilton. “Este é o auge do esporte. Erros são cometidos. Eu certamente não faria isso [the community service] e espero que Max não faça isso”

Norris acrescentou: “Acho que é bem injusto, não concordo com nada disso, então, sim.”

Lando Norris conquista a pole no GP de Cingapura Lando Norris conquista a pole position no GP de Cingapura, com Max Verstappen em segundo e Lewis Hamilton em terceiro.

Transcrição completa da coletiva de imprensa pós-qualificação de Verstappen

Pergunta: Quão doce é essa primeira fila?

Verstappen: “Sim, estou muito feliz com o segundo lugar hoje, depois de ontem. Quero agradecer também à equipe por continuar a pressionar durante o fim de semana para continuar a tornar o carro melhor para mim. Então, sim. Muito feliz por estar na primeira fila.”

Pergunta: O que você mudou da noite para o dia?

Verstappen: “Muito.”

Pergunta: Você pode explicar melhor?

Verstappen: “Não. Posso ser multado ou ganhar um dia extra. Então.”

Pergunta: Você está confiante com o ritmo da corrida?

Verrstappen: “Talvez.”

Pergunta: Até que ponto a corrida representa um passo em direção ao desconhecido, dados os problemas práticos?

Verstappen: “É uma incógnita. Sim.”

Pergunta: Conte-nos sobre…

Verstappen: “Isso não é para você, não se preocupe. Não quero te chatear.”

Pergunta: Conte-nos sobre a nossa escalação ao lado de Lando amanhã?

Verstappen: “Descobriremos amanhã.”

Pergunta: Quanto das mudanças foi aprender sobre os problemas de Baku? Equilíbrio entre o motorista e o carro?

Verstappen: “Eu preferiria que você fizesse essas perguntas fora da sala.”

Pergunta: Você falará conosco fora da sala?

[Verstappen gives a thumb up sign]

Pergunta: O que acontece se o comportamento desencadear outra penalidade? Mais serviço comunitário?

Verstappen: “Sem comentários.”

Pergunta: Por quanto tempo você prevê que não dará respostas na coletiva de imprensa da FIA?

Verstappen: “Estou respondendo. Só não muito. Problema com minha voz.”