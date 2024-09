GP de Singapura: Sergio Pérez e Carlos Sainz em paz após acidente em Baku

Sergio Pérez se envolveu em um acidente no GP do Azerbaijão com Carlos Sainz. SIMON WOHLFAHRT/AFP via Getty Images

CINGAPURA — Sergio Pérez e Carlos Sainz esclareceram as coisas após o acidente no Grande Prêmio do Azerbaijão da semana passada em uma conversa “estranha” de 20 minutos, sentados um ao lado do outro no centro médico do circuito.

A dupla se envolveu na disputa pelo terceiro lugar na penúltima volta, com o pneu dianteiro direito do carro de Pérez fazendo contato com o traseiro direito de Sainz, fazendo com que a Ferrari cruzasse o caminho da Red Bull e batesse no muro.

Ambos os pilotos culparam o outro depois, mas os comissários consideraram isso um incidente de corrida.

Após qualquer acidente, os pilotos vão ao centro médico para exames preventivos e Sainz disse que isso deu a oportunidade de conversar sobre o assunto e de ambos refletirem sobre o quão cruel o esporte pode ser.

“Ficamos sentados um ao lado do outro por 20 minutos no centro médico, ambos com um monitor de frequência cardíaca e controlando nossos sinais vitais”, disse Sainz antes do Grande Prêmio de Cingapura desta semana.

“Nós nos olhávamos e dizíamos: ‘cara, o que p**** aconteceu aí? E nós ficamos tipo: Eu não sei. Mas eu prometo que não fiz nada de ruim para você, Checo. Eu não te fechei. Eu não fiz nada.’

“Estávamos tendo esse diálogo e tentando analisar o que aconteceu. E de repente, depois desses 20 minutos, nós ficamos tipo… esse esporte é uma m**** às vezes! Como podemos estar aqui e perder o pódio? Nós tivemos o pódio.

“Charles estava morrendo com seus pneus duros lá fora. Nós dois provavelmente iríamos tentar com ele. E nós dois estávamos sentados lá tipo: ‘como diabos conseguimos não terminar no pódio?’

“Foi uma subida ao pódio — e no final nós meio que brincamos sobre isso, então não ficamos ressentidos um com o outro.”

Pérez acrescentou: “Assim que tiramos nossos capacetes, percebemos que havíamos errado, que terminar uma corrida como aquela foi realmente decepcionante. Estávamos no centro médico e eles estavam nos examinando e estávamos todos bem. Nós dois queríamos ir embora o mais rápido possível porque estávamos super tristes com o resultado.”

Após o acidente, vídeos imediatamente posteriores circularam nas redes sociais.

Pérez foi o primeiro a sair do carro e caminhou até o carro de Sainz para protestar com ele. As imagens aparentemente o mostraram dando um tapa ou batendo no topo da cabeça de Sainz enquanto fazia isso.

Ambos disseram que o incidente foi completamente desproporcional.

“Eu estava falando com ele, não empurrei sua cabeça”, disse Pérez. “Parece pior no vídeo do que é, obviamente Carlos é um dos meus melhores amigos no grupo de pilotos. Então a última pessoa com quem eu gostaria de me reunir é com Carlos. Mas viramos uma página e espero que ambos possamos ter uma corrida tremenda [in Singapore].

Sainz também minimizou o momento.

“Eu realmente não me lembro. Honestamente falando, eu não conseguia lembrar se ele tocou no meu capacete de qualquer forma”, disse Sainz.

Eu sempre levo um tempinho para sair do meu carro porque preciso afivelar meus cintos, o encosto de cabeça, enquanto alguns motoristas preferem não fazer isso, o tubo de bebida, o rádio. Eu sempre levo meu tempo e acho que ele usou esse tempo para vir até mim agitado para dizer algo — a propósito, eu não conseguia ouvir o que ele disse!”