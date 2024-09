Graham Mertz começará pela Flórida com plano de usar DJ Lagway

GAINESVILLE, Flórida — Graham Mertz será titular como quarterback no sábado pela Flórida contra o Texas A&M, mas há um plano em andamento para o calouro DJ Lagway.

O técnico da Flórida, Billy Napier, disse à ESPN que Mertz seria o primeiro quarterback em campo e que Lagway jogaria posses específicas em cada tempo e certas jogadas durante as posses.

“Ambos os jogadores jogarão. Eles têm um ótimo relacionamento”, disse Napier. “A equipe e a equipe têm confiança em ambos os jogadores. Ambos têm sido impressionantes esta semana. É positivo para o nosso time como um todo.”

Escolhas do editor

Mertz, um veterano redshirt, perdeu o jogo da semana passada com uma concussão sofrida na derrota em casa por 41-17 para Miami na abertura da temporada. Lagway substituiu Mertz e passou para 456 jardas e três touchdowns em uma derrota por 45-7 do adversário do FCS Samford. Lagway quebrou o recorde escolar de jardas de passe em um único jogo por um calouro, superando os 268 de Chris Leak contra Kentucky em 2003.

Napier disse durante toda a semana que a Flórida planejava usar Mertz e Lagway e que eles “nos tornariam mais difíceis de defender”.

Lagway, de 1,90 m e 108 kg, era o prospecto de quarterback mais bem avaliado pela ESPN na classe de contratação de 2024. Sua estreia bem-sucedida como titular na semana passada, embora contra um adversário menor, apenas intensificou o debate sobre o quarterback da Flórida.

Mertz terminou com 91 jardas de passe, nenhum touchdown e uma interceptação contra Miami, seu pior desempenho estatístico desde que se transferiu de Wisconsin para a Flórida. A Flórida teve problemas para bloquear Miami, e Mertz foi derrubado três vezes. Montrell Johnson teve uma corrida de touchdown de 71 jardas no segundo quarto. Fora isso, os Gators conseguiram apenas 190 jardas no ataque total.

Mertz teve um ano de carreira na temporada passada para os Gators, com altas em conclusões (261), jardas de passe (2.903), touchdowns (20) e porcentagem de conclusão (72,9). Ele também lançou apenas três interceptações em 358 tentativas de passe.

Napier, em sua terceira temporada, veria a pressão aumentar se os Gators perdessem outro jogo em casa tão cedo na temporada. Eles estão 6-10 em jogos da SEC sob seu comando, com temporadas consecutivas de derrotas. A Flórida sofreu três temporadas consecutivas de derrotas no geral, desde o último ano de Dan Mullen em 2021.

Napier disse neste verão que este foi o melhor time que ele teve desde que chegou à Flórida, que enfrenta talvez o calendário mais difícil do país. Após o jogo do Texas A&M, a Flórida viaja para o Mississippi State e volta para casa para enfrentar o UCF. Os Gators então fecham a temporada com cinco de seus sete jogos finais contra times classificados nacionalmente — incluindo quatro oponentes top 10 — e três dessas disputas são fora de casa.