Grand Slam de Wyatt Langford eleva Rangers sobre Yankees

ARLINGTON, Texas — Wyatt Langford acertou um grand slam que encerrou o jogo contra o All-Star Closer Clay Holmes, dando ao Texas Rangers uma vitória de 7 a 4 sobre o New York Yankees na terça-feira à noite, tirando-os da liderança da Liga Americana Leste.

Langford acertou o primeiro walk-off slam de um novato do Rangers, enviando Holmes (2-5) para sua 11ª defesa desperdiçada em 40 chances, a maior da liga principal. O Texas superou um déficit de 4-1 no oitavo inning.

“Acho que todo mundo gosta desses momentos”, disse Langford, o primeiro jogador do Rangers com três walk-off hits em uma temporada desde Josh Hamilton em 2011. “Acho que você gosta deles ainda mais se você consegue superar. Então, é muito legal conseguir superar.”

De acordo com a pesquisa da ESPN Stats & Information, Langford, um ponto positivo em uma temporada difícil para o Texas, é apenas o segundo jogador na história da liga principal a rebater para um ciclo, fazer um home run dentro do parque e explodir um grand slam walk-off na mesma temporada. Jackie Robinson fez o mesmo em 1948.

Carson Kelly teve uma rebatida simples com apenas um eliminado na nona entrada, e Josh Smith e Marcus Semien seguiram com walks, enquanto Holmes lançou apenas 12 de 25 arremessos para strike.

“Houve momentos em que pensei que tinha sido derrotado, honestamente”, disse Holmes. “Esta noite foi uma daquelas em que não joguei muito bem, e não fui muito bom e não merecia sair por cima do jeito que estava jogando.”

Langford fez um slider de contagem completa a 407 pés do campo esquerdo, seu 10º home run nesta temporada.

“Ele está aparecendo nesses grandes pontos e se destacando para nós”, disse Kelly. “Definitivamente incrível de ver.”

New York (80-59) caiu meio jogo atrás de Baltimore (81-59) pela liderança da divisão e o melhor recorde na Liga Americana. Os Yankees perderam cinco dos últimos sete jogos.

Quando o técnico dos Yankees, Aaron Boone, foi questionado se ele precisava considerar trocar de finalizador, ele disse que não responderia “quando estamos nervosos e emocionados” poucos momentos após o jogo.

“As coisas estão lá, sinto que ele está lançando bem a bola. Esta noite foi uma luta, obviamente”, disse Boone. “Colocar o cara da frente lá e então não colocar o destro lá para começar o rali, e então perder um pouco a zona e não ser capaz de finalizar algumas contagens de 3-2. … Ele é muito importante para nós lá. Precisamos da excelência dele para fazer parte do grupo lá. Então, você sabe, esta é difícil.”

Foi a terceira vitória consecutiva em casa para os Rangers no estilo walk-off, e sua nona colocação geral, empatando com a MLB. Eles venceram em suas últimas rebatidas no sábado e domingo contra Oakland antes de perder a abertura da série contra Nova York.

O canhoto novato Walter Pennington (1-0), o sexto arremessador do Texas, conquistou sua primeira vitória na liga principal após conseguir uma eliminação — um flyout para a direita do líder de home runs da MLB, Aaron Judge.

Carlos Rodon teve 11 strikeouts, o recorde da temporada, enquanto arremessava uma bola de uma rebatida em seis innings. A única rebatida que o canhoto de Nova York permitiu foi o home run de Josh Jung abrindo o quarto.

Nova York saiu na frente depois que Jazz Chisholm Jr. e Anthony Volpe abriram o sétimo com simples consecutivos. José Leclerc (5-5) empacou para empurrá-los para uma base, então Jose Trevino teve um RBI groundout e Alex Verdugo acertou um simples sobre um infield retraído para uma liderança de 2-1.

Volpe adicionou um single de duas corridas com as bases carregadas e dois eliminados no oitavo, e o veloz Chisolm provavelmente também teria pontuado da primeira base se não tivesse parado, apesar de ter sido acenado pelo técnico da terceira base Luis Rojas. Chisolm, que teve seu quarto jogo consecutivo de multihit, pareceu reconhecer que não percebeu o sinal quando apontou para os olhos.

Os Rangers marcaram duas vezes no oitavo, quando Jung teve um single RBI e Nathaniel Lowe um fly de sacrifício.

O titular do Texas Andrew Heaney eliminou oito com uma caminhada e não cedeu uma corrida enquanto arremessava para o sexto inning. O canhoto com 13 derrotas cedeu apenas uma corrida em 15 innings (ERA de 0,60) em suas últimas três partidas sem uma decisão em nenhuma delas.

A Associated Press contribuiu para esta reportagem.