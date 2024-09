Grande Prêmio de Cingapura: Horários, estatísticas, previsões

A conquista de pontos de Oscar Piastri ao vencer o Grande Prêmio do Azerbaijão no último fim de semana permitiu que a McLaren arrebatasse a liderança da Red Bull no campeonato de construtores, e a temporada de Fórmula 1 agora chega ao clima úmido do Grande Prêmio de Cingapura.

A McLaren só venceu nas ruas de Cingapura uma vez, quando o país sediou sua primeira corrida em 2008, com um então novato Lewis Hamilton terminando o fim de semana no topo do pódio.

Em comparação, a última vitória da Red Bull na cidade-estado foi em 2022 com Sergio Pérez.

A batalha entre as equipes é acirrada, e com apenas sete corridas restantes na temporada, nem a Red Bull nem a McLaren podem se dar ao luxo de cometer muitos mais erros. Max Verstappen ainda está bem posicionado na classificação de pilotos com uma vantagem de 59 pontos sobre Lando Norris, mas sua última vitória foi no GP da Espanha em 23 de junho.

O clima deve ser quente. As temperaturas devem atingir máximas de 31°C com umidade em média 70% durante o fim de semana. As manhãs de sexta a domingo podem ter trovoadas dispersas.

Verstappen disse que Lando Norris precisa de sete corridas finais “perfeitas” para vencê-lo. Prévia do GP de Cingapura | Ouça o último episódio do podcast de F1 Unlapped da ESPN. Cingapura realizou seu primeiro Grande Prêmio de Fórmula 1 em 2008, quando Fernando Alonso venceu pela Renault. George Hitchens/SOPA Images/LightRocket via Getty Images Estatísticas e histórico do circuito Desde que sediou a primeira corrida noturna de Fórmula 1 em 2008, Cingapura se tornou a favorita entre fãs e pilotos. O circuito de 3 milhas atravessa o centro da cidade, iluminado por 1.600 luzes para permitir que duas das três sessões de treinos ocorram ao pôr do sol e a qualificação e a corrida à noite. O circuito foi ajustado em 2023 devido a obras perto da baía, criando uma corrida de aceleração máxima entre as curvas 14 e 16 e, uma novidade para 2024, a adição de uma quarta zona DRS para auxiliar nas ultrapassagens. Voltas: 62 voltas de 4,9 km. Distância total 306 km Recorde de volta: 1:35.867 Hamilton (2023) Mais vitórias: Sebastian Vettel com cinco (2011-2013, 2015, 2019). Do grid atual, Hamilton tem quatro (2009, 2014, 2017-2018), e Fernando Alonso (2008, 2010), Carlos Sainz (2023), Perez (2022) venceram aqui. A maioria dos postes: Hamilton (2009, 2012, 2014, 2018) e Vettel (2011, 2013, 2015, 2017) estão empatados em quatro. Do grid atual, Alonso (2010), Charles Leclerc (2019, 2022), Sainz (2023) conquistaram a pole aqui. Carlos Sainz, da Ferrari, encerrou a sequência recorde de vitórias de Max Verstappen em Cingapura no ano passado. Qian Jun/MB Media/Getty Images O que aconteceu ano passado? Cingapura foi a única corrida que a equipe dominante Red Bull não conseguiu vencer em 2023. Sainz, da Ferrari, saiu vitorioso em uma luta a três com Norris, da McLaren, e a Mercedes de George Russell. Russell e seu companheiro de equipe Hamilton, correndo em terceiro e quarto, pareciam os carros mais rápidos na pista no trecho final, mas Sainz permitiu que Norris permanecesse no alcance do DRS para que o piloto da McLaren pudesse se defender mais facilmente dos pilotos da Mercedes. A corrida terminou com um drama na última volta quando Russell bateu no muro ao tentar se aproximar de Norris e caiu, saindo do pódio. Quem vai ganhar? Assim como Baku no último final de semana, o Grande Prêmio de Cingapura deve ser bem aberto. Você pode argumentar que McLaren, Red Bull, Mercedes e Ferrari são as mais rápidas no circuito de rua, mas depois de suas dificuldades na qualificação no Azerbaijão, a ESPN está apoiando Norris para vencer. O Grande Prêmio de Cingapura é iluminado por 1.600 luzes ao redor do circuito de 3 milhas da cidade. Clive Rose/Getty Images Como assistir ao GP Assista na ESPNEWS e ESPN+ (somente EUA) — veja a programação. A cobertura da transmissão ao vivo no Reino Unido é pela Sky Sports F1 e BBC Radio 5 Live. Para notícias, análises e atualizações, acompanhe a cobertura com Equipe de F1 da ESPN Nate Saunders e Laurence Edmondson em Cingapura e nas redes sociais. Sexta-feira

Treino livre um: 10:30-11:30 BST

Treino livre dois: 14:00-15:00 BST Sábado

Treino livre três: 10:30-11:30 BST

Qualificação: 14:00-15:00 BST Domingo

Início da corrida: 13:00 BST. A McLaren está no topo do campeonato de construtores após a vitória de Oscar Piastri no Grande Prêmio do Azerbaijão. Vince Mignott/MB Media/Getty Images Como são os campeonatos Finalmente, houve uma mudança no topo da classificação: a McLaren lidera o campeonato de construtores com 20 pontos de vantagem, mas será que consegue mantê-lo? Verstappen ainda lidera o campeonato de pilotos, com Norris ainda precisando de um mínimo de 60 pontos para ultrapassá-lo. Classificação | Calendário | Equipes









