Green Day saiu do palco em Detroit por causa de problemas de segurança, mostra vídeo

Cerca de 20 minutos depois do show do Green Day no Comerica Park, durante o segundo refrão de Longview, a banda de repente saiu correndo do palco. Não está claro o que aconteceu, mas as telas do palco atualmente mostram SHOW PAUSE. AGUARDE DETALHES. pic.twitter.com/4svVdWUgQ0

-Adam Graham (@grahamorama) 5 de setembro de 2024

