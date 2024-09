Guarda Costeira dos EUA salva homem e cachorro em vídeo dramático após furacão danificar barco

Confira o clipe… membros da Guarda Costeira são jogados na água por meio de uma corda, nadando até o navio avariado, onde o homem e o melhor amigo do homem – ambos usando coletes salva-vidas – saltam na água para encontrá-los.

O intrépido cachorrinho e seu dono nadam com a Guarda Costeira em direção a uma cesta. Eles entram e o USCG os puxa… encerrando o que poderia ter sido uma situação trágica.

De acordo com as redes sociais da Guarda Costeira, este homem não identificado e seu companheiro canino estavam a cerca de 40 quilômetros de Sanibel quando seu veleiro de 36 pés foi desativado e começou a entrar na água.

A Guarda Costeira os levou ao Aeroporto Internacional do Sudoeste da Flórida, onde se encontraram com os serviços de emergência, disse o CG… supostamente em boas condições médicas.

Embora este incidente tenha ocorrido poucas horas antes do início da tempestade, Helene causou um tonelada de caos no sudeste dos EUA… matando pelo menos cinquenta pessoas, segundo relatos, e inundando grandes cidades como Atlanta no processo. A tempestade foi rebaixada de categoria 4 desde sexta-feira.