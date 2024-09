Guardians conquistam o segundo título da AL Central em três anos

ST. LOUIS — O Cleveland Guardians conquistou seu segundo campeonato AL Central em três anos no sábado, garantindo outra conquista impressionante para o técnico novato Stephen Vogt.

Cleveland garantiu o título quando o segundo colocado Kansas City Royals perdeu por 9 a 0 para o San Francisco. Jose Ramirez e os Guardians já tinham garantido uma vaga na pós-temporada, garantindo pelo menos um wild card da American League na quinta-feira com uma vitória de 3 a 2 sobre o Minnesota em casa.

É o quinto título de divisão da franquia desde 2016. Cleveland está voltando aos playoffs pela primeira vez desde que perdeu uma Série de Divisão da Liga Americana de 2022 para o New York Yankees em cinco jogos.

Cleveland entrou no sábado precisando de uma vitória em St. Louis ou de uma derrota em Kansas City para encerrar a corrida AL Central. Mesmo antes de os Guardians se aprofundarem em seu jogo noturno contra os Cardinals, os Royals perderam em casa em um início no final da tarde.

O Kansas City voltou a ficar 10 jogos atrás em 25 de junho para empatar com o Guardians no topo da divisão com uma vitória de 6 a 1 em Cleveland em 27 de agosto. Mas o Guardians se recuperou e venceu por 7 a 5 no dia seguinte, evitando uma varredura de quatro jogos.

Isso deu início a uma sequência de sete derrotas consecutivas para os Royals, e os Guardians se recuperaram em setembro.

É o 12º título de divisão de Cleveland, todos conquistados na AL Central desde 1995.

Cleveland está em uma disputa acirrada com os Yankees, líderes da AL East, pela primeira colocação nos playoffs da Liga Americana. Mas os Guardians estão perto de garantir pelo menos a segunda colocação e uma folga na primeira rodada.

Cleveland teve 76-86 no ano passado na temporada final de Terry Francona como técnico. Vogt, um antigo catcher All-Star, foi contratado em novembro, apesar de não ter experiência como técnico.

Parece uma decisão inteligente no momento.

Vogt é o quinto técnico de Cleveland a vencer pelo menos 90 jogos em sua primeira temporada completa no comando, juntando-se a Francona em 2013, Charlie Manuel em 2000, Al Lopez em 1951 e Tris Speaker em 1920.

Sob o comando de Vogt, de 39 anos, Cleveland teve um início surpreendente. Teve uma liderança de nove jogos na AL Central e um recorde de 51-26 após vencer Baltimore por 10-8 em 25 de junho.