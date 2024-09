Guardiola, do Man City: Arteta, do Arsenal, deve explicar informações privilegiadas

Pep Guardiola respondeu à afirmação de Mikel Arteta de que possui informações privilegiadas sobre o Manchester City, dizendo ao técnico do Arsenal para se explicar.

Arteta foi convidado na terça-feira a responder às reclamações dos jogadores do City sobre o uso de “artes das trevas” pelo Arsenal durante o empate de 2 a 2 no Etihad Stadium.

O técnico do Arsenal, que foi assistente de Guardiola no Etihad entre 2016 e 2019, deu uma resposta enigmática, dizendo: “Estive lá durante quatro anos. Tenho todas as informações, acredite.”

A conclusão foi que Arteta sabe que o City também emprega as mesmas táticas, mas quando as citações foram feitas a Guardiola, ele disse que seu homólogo deveria ser “mais claro”.

“Ele disse isso?”, disse Guardiola.

“Da próxima vez ele tem que ser mais claro exatamente o que isso significa? Ele disse que estava aqui há quatro anos e sabemos exatamente o que aconteceu aqui, porque pode estar relacionado em todo o processo agora com 115 acusações; conhece informações sobre isso, talvez.

Pep Guardiola convocou Mikel Arteta para explicar seus comentários sobre ter informações sobre o Man City. Imagens Visionhaus/Getty

“Espero que esta pergunta tenha sido feita. Ele pode responder exatamente o que significa quando disse que estava aqui e eu sei o que está acontecendo aqui, e em vez de estar nas nuvens lá [points above him] para ser mais preciso.”

As relações entre os dois clubes pioraram quando eles se enfrentaram nos dois últimos títulos da Premier League, embora Arteta tenha dito em entrevista coletiva na sexta-feira que a rivalidade não afetaria o relacionamento pessoal entre os dois treinadores.

O jogo no Etihad ameaçou transbordar em diferentes momentos e as câmeras flagraram Erling Haaland jogando a bola na cabeça de Gabriel após o empate de John Stones nos acréscimos.

Guardiola, porém, diz que não se importa quando uma rivalidade se transforma em “guerra” em campo.

“Eu diria que às vezes as emoções estão tão presentes. O Gabriel disse isso perfeitamente na entrevista coletiva após a partida, então, isso é uma guerra, temos aqui para provocar o adversário, para pressioná-lo, e no final, o que pode você faz?

“Então, temos que, ok, você me provoca, ok, estou aí. Você quer uma guerra? Agora nós guerreamos. O tipo de desafio que o Arsenal desafia, eu entendo.”