Guerra entre Marlon Humphrey e Travis Kelce: jogador dos Ravens afirma que o acordo de US$ 100 milhões com Kelce é culpa de Taylor Swift!

EUEm uma reviravolta chocante, o cornerback do Baltimore Ravens, Marlon Humphrey, lançou um ataque mordaz a Travis Kelce em um episódio recente de seu Podcast Punch Line. Humphrey não se conteve, chegando mesmo a afirmar que a influência de Taylor Swift é a razão por trás do acordo colossal de $ 100 milhões de Kelce com a Amazon para seu podcast, Novas Alturas. A tensão entre as duas estrelas da NFL deve chegar ao auge enquanto os Ravens se preparam para enfrentar o Kansas City Chiefs na quinta-feira à noite no Arrowhead Stadium.

Expressando sua determinação em enfrentar Kelce, Humphrey declarou: “Eu rezo por isso – para ir contra ele porque ele tentou tirar tudo de mim. Ele tentou tirar tudo de mim. Ele tem que pagar. Ele tem que pagar pelo que fez ao espaço do podcast. Como ele tentou nos eliminar.”

O ressentimento de Humphrey em relação a Kelce parece derivar do sucesso deste último no mundo dos podcasts, particularmente com a crescente popularidade de Novas Alturas. Referindo-se ao domínio de Kelce na arena de podcasting, Humphrey expressou sua ânsia de garantir uma vitória sobre o campeão do Super Bowl. Sua determinação em provar um ponto e buscar retribuição adiciona uma camada extra de drama a um jogo já muito aguardado.

Humphrey promete derrotar Kelce no confronto TNF

O rivalidade entre Humphrey e Kelce claramente escalou para além do âmbito do futebol, com Humphrey acusando Kelce de tentar eliminar a concorrência no espaço do podcast. Esse drama fora de campo acrescenta uma narrativa intrigante a uma rivalidade já intensa dentro de campo, tornando o próximo jogo ainda mais atraente para fãs e espectadores.

A tensão entre os dois jogadores é palpável, e as declarações ousadas de Humphrey sem dúvida adicionaram combustível ao fogo. Sua abordagem sem remorso e confrontadora em relação a Kelce prepara o cenário para uma batalha altamente carregada e pessoal quando os Ravens e os Chiefs se enfrentarem na quinta-feira à noite.

À medida que a expectativa aumenta para o confronto entre esses dois times poderosos, a animosidade pessoal entre Humphrey e Kelce promete adicionar uma camada extra de excitação a um jogo já muito aguardado. Com ambos os jogadores no topo de seu jogo, o confronto deles em campo será, sem dúvida, algo a ser observado.

O próximo jogo entre o Corvos e os Chefes não é apenas sobre futebol; é sobre uma vingança pessoal entre dois competidores ferozes. A tensão é alta, e todos os olhos estarão no Arrowhead Stadium enquanto essas duas estrelas da NFL se enfrentam no que promete ser um confronto para as eras.