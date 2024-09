Gwyneth Paltrow exibe incríveis escapadelas de verão no Instagram

Gwyneth Paltrow está exibindo toda a diversão de verão que teve com sua família – e uma de suas melhores amigas famosas – a atriz Reese Witherspoon .

Paltrow postou um carrossel de fotos no Instagram Reels, mostrando seu verão incrível com seus 2 filhos – Maçã 20 e Moisés 18 anos – enquanto viajava por todo o mundo, pousando em locais exóticos.

Os 3 são vistos caminhando pelas montanhas, conhecendo pontos turísticos e voando pelas nuvens. Nas fotos, Gwyneth and Company estão nadando, praticando paddle e apreciando obras de arte e uma boa comida.

Há uma imagem de Gwyneth sorrindo de biquíni com Reese, também de maiô.

Padre John Misty “Real Love Baby” de Reels toca no clipe de Reels, que inclui o marido de Paltrow Brad Falchuk o co-criador de “American Horror Story.”

Paltrow divide Apple e Moses com seu ex-marido, cantor do Coldplay Chris Martin .

Chris faz uma participação especial em uma das cenas, capturando-o com Moses estacionado em seu colo.

À medida que a temporada chega ao fim – e as crianças estão de volta à escola – parece que o GP encerrou as vibrações frias do verão.