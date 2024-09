Gypsy Rose Blanchard mostra lado doce, menino do FaceTimes lutando contra a doença

Cigana Rosa Blanchardestá envolvida em seu quinhão de drama… mas ela está fazendo uma pausa em tudo isso para dar seu apoio a um menino que luta contra uma doença rara.

Uma mãe chamada abril tem compartilhado TikToks do Gypsy FaceTiming com seu filho, Luísque está lutando contra a neurofibromatose tipo 1 (NF1) com tumores nos olhos, bochechas e coluna vertebral – sem cura à vista.

April ficou emocionada com o lado doce de Gypsy … deixando claro em sua legenda que ela estava espalhando boas vibrações por toda parte e é um raio de sol total para seu filho.

Ela até chamou Gypsy de inspiradora por esclarecer a batalha de seu filho contra a neurofibromatose – uma doença genética difícil que causa o surgimento de tumores no sistema nervoso e na pele. A neurofibromatose não tem cura… mas muitas crianças com ela vivem uma vida plena e normal.

Em particular, April destacou como Gypsy era incrivelmente gentil com as crianças – o que é ótimo porque, como todos sabemos, A cigana está esperando!

Mas há algum drama sobre quem é o papai do bebê. Seu ex amargo Ryan Andersonpensa que é ele e é segurando em um teste de DNA até depois do nascimento da menina – porque, ei, é mais fácil e barato assim.