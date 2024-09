Haaland é o código de trapaça do Man City; Mbappé é Mbappé novamente

Erling Haaland é praticamente um código de trapaça. Não parece justo que talvez o centroavante mais dominante do jogo moderno jogue pelo que é indiscutivelmente o time mais inigualável da Premier League na história. Ele quase que sem querer transformou um déficit de 1 a 0 para o Brentford em uma vitória de 2 a 1 para o Manchester City.

Um jogador que pode ter algo a dizer sobre a batalha para ser o maior número 9 da atualidade é Kylian Mbappé. Embora ele possa ter começado devagar na capital espanhola, o capitão da França está começando a parecer o grande Galáctico contratação que o Real Madrid tanto esperou.

O Bayer Leverkusen não tem tal talento geracional na frente, mas a histórica coroa da Bundesliga do ano passado demonstrou que eles não precisavam de um. E depois de perder na competição doméstica pela primeira vez desde maio de 2023, os campeões alemães estão novamente parecendo candidatos ao título, independentemente de quem lidera sua linha.

O que mais aconteceu pela Europa neste fim de semana? A Weekend Review da ESPN faz uma reverência a todas as competições continentais.

Liga Premiada

Conclusão principal: Ajuda ter Haaland

Embora seja verdade que Haaland nunca tenha marcado pelo Manchester City em uma semifinal ou final, ele é mais do que apenas um valentão de pista plana.

Os dois gols de Erling Haaland no sábado levaram o Manchester City de uma desvantagem de um gol para o Brentford e uma vitória por 2 a 1. Matt McNulty/Getty Images

O time de Pep Guardiola estava em um buraco contra o Brentford no sábado, perdendo por 1 a 0 graças ao gol de abertura de Yoann Wissa após apenas 22 segundos e parecendo que estavam prontos para conceder mais. Então Haaland apareceu. Ele marcou seu primeiro gol em uma chance que nem era realmente uma chance, já que a bola quicou na área de pênalti, com seu segundo gol vindo de um passe impressionante de Éderson.

Brentford — o último time adversário a vencer um jogo da Premier League no Etihad Stadium em novembro de 2022 — poderia ter marcado três ou quatro durante uma abertura frenética do jogo. No intervalo, porém, Haaland marcou dois, o City estava liderando por 2 a 1 e qualquer dúvida sobre o resultado havia desaparecido. Por mais brilhante que o Brentford tenha sido nos primeiros 10 minutos, eles mal cruzaram a linha do meio do campo após o intervalo.

A dobradinha significa que Haaland agora tem nove gols na liga em quatro jogos para começar a temporada, e já chegou a 99 pelo City em todas as competições em apenas 103 aparições. Os números são incríveis, mas o que não deve ser descartado é a importância de seus gols. Pode não ter sido uma final de torneio, mas o City não teria vencido o Brentford sem ele.

Melhor partida: Aston Villa 3, Everton 2

O Everton esteve envolvido em dois jogos fantásticos nos últimos dois fins de semana da Premier League. A única desvantagem para Sean Dyche é que em ambas as ocasiões seu time estava liderando por 2 a 0, apenas para perder por 3 a 2. Duas semanas depois de desperdiçar uma vantagem de dois gols contra o Bournemouth, o Everton fez isso de novo no Villa Park. Não foi tão dramático quanto o colapso contra o Cherries, mas o gol da vitória de Jhon Durán ainda será um golpe enorme para um time do Everton em busca do primeiro ponto da temporada.

Melhor gol: Hudson-Odoi dá ao Forest uma vitória famosa

Se você vai vencer em Anfield pela primeira vez em mais de 50 anos, você pode muito bem fazer isso com estilo, e o Nottingham Forest fez exatamente isso no sábado. Callum Hudson-Odoi pegou a bola na direita, deu alguns toques para dentro e chutou no canto mais distante para dar ao Forest sua primeira vitória fora de casa no Liverpool desde 1969. Que gol, e que dia para o Forest.

NOTTINGHAM FOREST LIDERA O LIVERPOOL EM ANFIELD. 👀 Callum Hudson-Odoi finaliza um contra-ataque clínico com um lindo chute no segundo poste! 📺 Pavão | #LIVNFO foto.twitter.com/U1ZQvyZA68 — NBC Sports Futebol (@NBCSportsSoccer) 14 de setembro de 2024

MVP do fim de semana: André Onana

O Manchester United teve um dia relativamente confortável em Southampton, vencendo por 3 a 0 no início do jogo para aliviar a pressão sobre o técnico Erik ten Hag. Matthijs de Ligt, Marcus Rashford e Alejandro Garnacho marcaram os gols, mas Ten Hag teve que agradecer a Onana por uma contribuição vital no primeiro tempo com uma defesa de pênalti de Cameron Archer. O Southampton estava no topo na época, mas a intervenção de Onana manteve o placar em 0 a 0 e o United lentamente assumiu o controle a partir daí, marcando menos de três minutos depois e nunca mais olhando para trás. — Rob Dawson

Conclusão principal: Mbappé do Madrid está finalmente o Mbappé

Foram necessários cinco jogos da LaLiga, mas, como dizia a manchete do Diario AS, “Mbappé agora é Mbappé”. O último jogo do Real Madrid Galáctico fez sua melhor performance pelo clube até agora na vitória por 2 a 0 sobre a Real Sociedad no sábado. Uma dobradinha contra o Real Betis antes da pausa internacional foi um sinal positivo; essa exibição foi outro passo à frente.

Não foi sobre o gol que ele marcou no segundo tempo de pênalti, embora tenha sido bem recebido. Foram 90 minutos emocionantes e ininterruptos, contra um impressionante A Real que era o melhor time, no balanço. E houve lampejos de magia que eram puro Mbappé, como o truque do primeiro tempo que pegou o zagueiro Jon Aramburu desprevenido, e quase resultou em um gol, o chute passando um pouco para fora.

“[Mbappé] parece mais fresco, mais ativo com a bola”, disse Carlo Ancelotti. “Ele está melhorando. Gostei muito do jogo dele.” Mbappé concordou: “A cada jogo me sinto melhor, estou entendendo o que o time, o técnico e meus companheiros precisam.”

jogar 0:54 Pênalti de Mbappé faz 2 a 0 Real Madrid Kylian Mbappe marca seu terceiro gol em dois jogos pelo Real Madrid, ampliando a vantagem sobre a Real Sociedad.

Chegou bem a tempo para sua estreia pelo Real Madrid em sua competição favorita, uma que Mbappé nunca venceu: a Liga dos Campeões da UEFA, quando o Madrid receber o VfB Stuttgart na terça-feira.

Melhor jogo: Espanyol 3, Alavés 2

Você não esperava encontrar Espanyol x Alavés aqui, não é? Este foi o jogo mais surpreendentemente divertido da LaLiga do fim de semana, no entanto, com cinco gols, incluindo um hat trick para Javi Puado, do Espanyol. O melhor de todos foi seu segundo, fazendo 2 a 1 com uma cabeçada de raspão, perto do poste. Terminou em 3 a 2, com três pontos inestimáveis ​​para o Espanyol.

Melhor gol: Navas alivia sofrimento do Sevilla

Jesús Navas tem 38 anos. Ele viu e venceu tudo, mas ainda assim terminou a vitória do Sevilla por 1 a 0 sobre o Getafe em lágrimas, tomado pela emoção. O único gol dele foi o do jogo, um foguete venenoso no primeiro tempo, cruzando o gol, para dar ao Sevilla sua primeira vitória da campanha.

“Eu sinto isso mais do que qualquer um”, disse Navas após a partida. “Os fãs estão sofrendo, e é difícil para nós. Eu tento dar tudo, pelo máximo de tempo que eu puder.”

jogar 0:38 Jesús Navas marca o gol do Sevilla Jesús Navas marca o gol do Sevilla

MVP do fim de semana: Lamine Yamal

A vitória enfática do Barcelona por 4 a 1 em Girona começou com dois chutes inspirados de Yamal. O primeiro foi todo seu: roubou a bola do zagueiro David López antes de aplicar uma finalização fria. O segundo foi igualmente impressionante, chutado no canto inferior de dentro da área. Já um talento de classe mundial, Lamine agora está adicionando um produto final consistente ao seu jogo, a cada semana. Não há teto à vista. — Alex Kirkland

Bundesliga

Principal lição: Leverkusen retorna à forma

Uma semana após o Bayer Leverkusen sofrer sua primeira derrota na liga desde maio de 2023, os atuais campeões precisavam se recuperar imediatamente — e eles fizeram exatamente isso no sábado. No final, sua vitória dominante por 4 a 1 no TSG Hoffenheim destacou que a derrota da semana passada foi um deslize, não um sinal de seu declínio.

jogar 1:47 Leverkusen se recupera após goleada do Hoffenheim Dois gols de Victor Boniface ajudam o Bayer Leverkusen a vencer o Hoffenheim por 4 a 1.

O Leverkusen está basicamente jogando da mesma forma que jogou durante sua campanha recorde, enquanto o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund mudaram seus respectivos estilos significativamente sob novos técnicos. O chefe do Bayern, Vincent Kompany, quer que seu time seja agressivo na posse de bola e jogue com uma linha de defesa alta, enquanto Nuri Sahin, do Dortmund, pretende melhorar a capacidade do BVB de controlar a bola contra qualquer adversário. Ambos os clubes venceram neste fim de semana e parecem prontos para dificultar a vida do Leverkusen.

Melhor jogo: Borussia Dortmund 4, Heidenheim 2

Os jogos de sexta-feira à noite no Signal Iduna Park em Dortmund costumam ser mágicos, e o time da casa tem um ótimo histórico nas sextas-feiras. Diante de uma multidão lotada, o Borussia Dortmund venceu o anterior líder da tabela, o Heidenheim, por 4 a 2. Depois de um forte começo dos anfitriões, que renderam uma vantagem de 3 a 1 no intervalo, o jogo se transformou em um emocionante vai e vem, enquanto o time de Sahin se manteve firme.

Melhor gol: Marmoush lembra Wolfsburg de seus talentos

Omar Marmoush não demonstrou amor por seu antigo clube, marcando duas vezes pelo Eintracht Frankfurt no VfL Wolfsburg. A preparação para seu gol de abertura pode ser melhor descrita como o contra-ataque perfeito. O Frankfurt rompeu pelo lado esquerdo, com Hugo Larsson mandando Hugo Ekitike para a lateral. O atacante francês então encontrou Marmoush dentro da área de pênaltis, mas o jogador de 25 anos não tentou simplesmente chutar a bola para além de Kamil Grabara, em vez disso, lançou a bola elegantemente sobre o goleiro que avançava.

jogar 0:57 Omar Marmoush mostra grande iniciativa para fazer 1-0 Frankfurt Omar Marmoush mostra grande iniciativa para fazer 1-0 Frankfurt

MVP do fim de semana: Karim Adeyemi

Às vezes, ele foi acusado de ser um mercador de velocidade devido ao seu estilo um tanto unidimensional, mas ele pode entregar performances estelares quando está em forma e confiante. Na sexta-feira, ele marcou duas vezes e deu assistência para Donyell Malen enquanto o Dortmund derrotou o Heidenheim. Eles precisarão de mais gols e mais consistência dele daqui para frente se quiserem manter o ritmo no topo da tabela. — Constantino Eckner

O que mais você perdeu neste fim de semana

Escolhas do editor 2 Relacionados

Pulisic marca enquanto o Milan se aquece em grande estilo para a visita do Liverpool

Na terça-feira à noite, o Liverpool chega ao San Siro, onde a “fase da liga” da Liga dos Campeões começa para valer, e embora a derrota dos Reds no fim de semana possa fazê-los sentir a pressão, a RossoneriA vitória do Milan por 4 a 0 sobre o Venezia deve ter tirado o técnico Paulo Fonseca. Indo para o jogo, o Milan estava sem vitórias na Série A após a derrota para o Parma e empates contra a Lazio e o Torino, mas o sábado não trouxe tanto estresse. Theo Hernández abriu o placar em dois minutos após a defesa desanimadora de Jesse Joronen e Youssouf Fofana desviou um escanteio apenas 10 minutos depois para dobrar a vantagem dos anfitriões.

O internacional dos Estados Unidos Christian Pulisic também deslumbrou, dando assistência no gol de Fofana e depois marcando um pênalti para fazer 3-0, com Tammy Abraham convertendo outro pênalti para o quarto gol do Milan, tudo dentro dos primeiros 29 minutos do jogo. Fim de jogo, trabalho feito, vamos Liverpool. — James Tyler

Heerenveen de Van Persie perde por oito

O início de Robin van Persie como treinador principal foi um tanto decepcionante. Ele havia vencido apenas um de seus três primeiros jogos da liga como o novo chefe do Heerenveen, mas as coisas realmente saíram do controle no sábado, quando seu time perdeu para o AZ Alkmaar por 9 a 1.

Desorganização defensiva e erros individuais levaram o Heerenveen a ruir no segundo tempo após manter o jogo competitivo durante os primeiros 45 minutos. Apesar de sua posição em sua Holanda natal após uma brilhante carreira de jogador, Van Persie pode logo se ver sob pressão nas próximas semanas. Ele ainda é uma mercadoria não comprovada como gerente. — Eckner