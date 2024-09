Haliey Welch, garota de ‘Hawk Tuah’, assina com Betr de Jake Paul, lançando podcast

A garota “Hawk Tuah” vai cuspir naquele … microfone, graças a Jake Paulo … a empresa Problem Child’s Betr fechou um acordo com Haley Welch e ela está lançando um novo podcast!

“Estou muito grato por ter meu próprio podcast onde você descobrirá a verdadeira Haliey Welch. Estou muito feliz por me juntar à equipe progressista da Betr que me entende totalmente”, disse Welch.

‘Meu show terá um pouco de tudo – ótimos convidados, risadas, dicas de relacionamento e, claro, um pouco do charme sulista de casa.’

Não é a primeira vez que Paul opta por trabalhar com estrelas das redes sociais. A estrela do boxe já contratou estrelas do basquete universitário Ana dar Haley Cavinder para um podcast, Conversa Gêmea.