Hamilton e Leclerc não se incomodam com a rejeição de Adrian Newey à Ferrari

Os futuros companheiros de equipe Lewis Hamilton e Charles Leclerc disseram que não estão decepcionados com a decisão de Adrian Newey de assinar com a Aston Martin em vez da Ferrari no ano que vem.

Frequentemente descrito como um gênio do design, Newey está entre os engenheiros mais requisitados da Fórmula 1.

Escolhas do editor 2 Relacionados

Ele anunciou sua saída da Red Bull em maio, o que gerou meses de especulação sobre seu próximo passo.

O empresário de Newey, Eddie Jordan, revelou que teve longas conversas com a Ferrari sobre uma mudança para Maranello, mas acabou escolhendo a Aston Martin, com sua decisão se tornando pública na terça-feira, antes de começar a trabalhar na equipe em março do ano que vem.

Hamilton deve deixar a Mercedes e ir para a Ferrari no ano que vem, mas disse que a decisão de Newey de não fazer o mesmo não mudará seu otimismo em relação à mudança.

Questionado se estava decepcionado com a decisão de Newey, Hamilton disse: “Sinceramente, não.

“Apesar de ter mencionado antes que seria uma honra trabalhar com Adrian, sinto que tive o privilégio de trabalhar com duas equipes campeãs que não tinham Adrian.

“Acho que qualquer time provavelmente ficaria feliz em tê-lo. Mas no final do dia ele teve que fazer o que era melhor para ele. Isso não muda nada para mim.

“Isso não muda meu objetivo, ou meu foco com o próximo movimento. Então, ainda acredito 100 por cento que há muito que podemos fazer lá.”

Lewis Hamilton e Charles Leclerc unirão forças na Ferrari no ano que vem. Clive Rose/Getty Images

Leclerc, que está na Ferrari desde 2019, acredita que a visão do chefe da equipe, Fred Vasseur, levará a equipe ao sucesso do título, com ou sem Newey.

“Não há decepções [about Newey’s decision]”, ele acrescentou. “Não é como se não tivéssemos tentado ou falado com Adrian.

“Eu sei que houve conversas e ele tomou sua decisão. Eu respeito sua decisão.

“No final, como Ferrari, sempre consideramos mais o grupo do que o indivíduo. Claro que Adrian tem uma incrível [record] e fez coisas incríveis.

“Mas temos um grupo incrível e não tenho dúvidas de que daqui para frente teremos um time extremamente forte para voltar ao topo. Estou muito feliz com a estrutura.

“Obviamente, é trabalho de Fred tentar colocar a equipe na melhor posição possível para tentar vencer corridas e eu confio 200% em Fred e estou completamente de acordo com sua visão.

“É um processo contínuo para tentar melhorar a Ferrari ao longo dos anos e estamos no meio desse processo. Mas estou super feliz com a maneira como ele vê as coisas e as coisas que ele faz.”